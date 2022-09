Vernieuwd Sportcomité De Zwaluw herleeft met twee jeugdkoersen

In Dentergem staan komend weekend twee jeugdkoersen gepland. Zowel de nieuwelingen, als de junioren zijn er zondag 11 september aan zet in de De Grote Prijs X-ten/Craeynest&co/Argenta B. De Keukeleire/Eurorepar Garage De Smet. Voor Sportcomité De Zwaluw is het de eerste organisatie voor een sterk vernieuwd bestuur.

Beide koersen gaan langs een parcours van 11,1 kilometer met start en finish ter hoogte van de voetbalterreinen van KZ Dentergem langs de Meulebekesteenweg. De nieuwelingen moeten zes ronden afleggen, de junioren acht. “Het was nog even spannend, want door wegenwerken moest het oorspronkelijke parcours in augustus nog aangepast worden”, vertelt Pieter Phlypo van Sportcomité De Zwaluw. “Om de veiligheid te garanderen, hebben wij op de gevaarlijke punten ook strobalen voorzien.” In totaal zijn er voor elke categorie al zo’n 120 inschrijvingen binnengelopen.

In januari onderging Sportcomité De Zwaluw nog een grondige metamorfose. Zo telt het achtkoppige bestuur sindsdien zes nieuwe gezichten. “Het oude bestuur stond jarenlang in voor de profkoers in Dentergem, maar door het wegvallen van geldschieters en de veroudering van het bestuur, moesten ze er uiteindelijk mee stoppen”, vertelt Pieter.

Nieuwe impuls

“Het oude comité bleef echter de vergunningen en bijdragen aan Cycling Vlaanderen in de inactieve jaren onderhouden. Tijdens corona maakte ondernemer – en huidig voorzitter van Sportcomité De Zwaluw – Christoph Craeynest daarvan gebruik om met enkele oud-leden een jeugdkoers te organiseren. Daardoor kreeg het comité een nieuwe impuls en konden wij ook dit jaar gemakkelijk weer opstarten, met een fel vernieuwd bestuur én opnieuw een koers voor juniores en nieuwelingen.” (TM)