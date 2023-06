Vernieuwd speelplein Beukendreef officieel geopend

Schepen Ruben Strobbe (CD&V) en Vicky Reynaert (Voouit) mochten samen met burgemeester Jos Sypré (CD&V) en de kinderburgemeester officieel het vernieuwde speelplein in de Beukendreef in Ichtegem.

“Dit speelplein kwam na veel inspraak tot uitvoering”, duidt Ruben Strobbe. “We danken dan ook de betrokken buurt, de kindergemeenteraad en de jeugdraad en zijn blij met het deskundige advies in verband met inclusie door de jeugdbeweging Oranje Beernem.”

“Hierbij hadden we meer aandacht voor een toegankelijk speelplein voor alle leeftijdsgroepen en vooral met meer aandacht voor inclusie. Verschillende speelimpulsen kwamen hiervoor in aanmerking. Zo kunnen de kinderen glijden, schommelen, klimmen en klauteren, draaien en zwieren.”

“Er is ook gezorgd voor meer groen door de avontuurlijke speel-, klim- en schaduwbomen. Ook komt het element water aan bod, want in natte periodes wordt overtollig water opgevangen in een wadi. Tevens willen we ook leverancier Kopan bedanken en de verschillende betrokken gemeentediensten”, besluit de schepen. (Regi)