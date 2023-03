Vernieuwd OC Aalbeke opent met optocht, gratis concert en afterparty

Na bijna twee jaar ingrijpende renovatiewerken opent OC Aalbeke opnieuw de deuren. De Aalbeekse OC-raad en verenigingen vieren de terugkeer naar hun ontmoetingscentrum met een feestelijk programma op zaterdag 25 maart. Elke Aalbekenaar is welkom om het vernieuwde OC te ontdekken.

De festiviteiten beginnen om 16 uur met een optocht door het centrum van Aalbeke waarbij de Aalbeekse verenigingen symbolisch afscheid nemen van het oud-gemeentehuis en zaal ’t Skut. Startpunt is het plein voor het oud-gemeentehuis.

“Twee jaar hebben we uitgekeken naar dit moment! Verschillende ideeën kwamen op tafel en werden er weer afgeveegd tot we op het idee kwamen om het verhaal van Aalbeke te vertellen. We nemen het publiek mee langs de oude gebouwen die in Aalbeke een bijzondere betekenis hebben gehad en nemen er op een ludieke maar toch ontroerende manier afscheid van. De harmonie, jeugdharmonie en de mini’s begeleiden de optocht”, zegt Wannes Gykiere, OC-raad Aalbeke

Officiële openingsreceptie met animatie

Om 17 uur is het dan tijd om de deuren van het vernieuwde OC officieel te openen met een receptie en toespraken van het college van burgemeester en schepenen, de OC-raad en de architecten. Iedereen kan daarna vrij in en uit de verschillende lokalen lopen en ondertussen genieten van een hapje en een drankje. Animatie is er met de professionele welkomst-heters ‘de Nonkels’. Trio ‘Chaim Rosenbaum’ brengt een liedjesprogramma van traditionele liederen uit de Pools-Oekraïense grensregio. Voor de kinderen zorgt ‘Circus Remenos’ voor goochelen, ballonplooien en circus.

Voor het programma tussen 16 en 20 uur is het noodzakelijk om in te schrijven vóór 22 maart. Dat doe je via een webformulier of door te bellen naar het secretariaat van het OC op het nummer 056 40 18 92.

5 miljoen euro

“Met de nevenbestemming van de Sint-Corneliuskerk en de renovatie van het OC investeerde de stad meer dan 5 miljoen euro in het socioculturele leven van Aalbeke. De Aalbeekse verenigingen staan te popelen om weer thuis te komen in hun ontmoetingscentrum. En terecht. Het resultaat van de verbouwingen is indrukwekkend. Ik nodig alle Aalbekenaren uit om zaterdag 25 maart een kijkje te komen nemen en samen maken we van de opening een groot feest”, zegt Stephanie Demeyer, schepen van Ontmoetingscentra.

Gratis openingsconcert en afterparty

‘s Avonds barst het feest dan helemaal los met een optreden van Orchestre International du Vetex. Het Vetex-orkest gebruikt zijn muziek om mensen te overtuigen om ‘grenzen over te steken’ vanuit de rijke traditie van de blaasmuziek uit onze contreien, de invloed van de Balkanmuziek en Centraal-Europese ritmes, maar evengoed muziek uit Zuid-Europa en Latijns-Amerika. De deuren gaan open om 19.45 uur, het optreden start om 20.15 uur. Wie dan nog niet aan het dansen is, zal dat zeker doen op de feesthits van DJ V.I.N.C.E. + DJ B.O.L.L.E.