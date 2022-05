Vernieuwd lokaal KSA Ter Straeten geopend

De leden en leiding van KSA Ter Straeten in Sint-Andries openden vrijdagnamiddag hun geheel vernieuwd lokaal in de Fazantenlaan. “We investeerden zo’n 75.000 euro in deze site”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Met bijna 400 leden en meer dan 70 leiders mag KSA Ter Straeten in Sint-Andries zich de grootste jeugdbeweging van Brugge noemen. Al die leden betekent ook dat er veel ruimte nodig is om bij slecht weer binnenactiviteiten te organiseren.

“De nieuwbouw die we in 2013 samen bouwden, bracht al een oplossing maar bleek niet voldoende want de KSA bleef maar groeien en bloeien”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “Het zogenaamde boerderijtje hier op de site in de Fazantenlaan, dat de voorbije jaren niet of nauwelijks kon gebruikt worden door vochtproblemen, was de ideale plek om uit te breiden.”

“En door de renovatie, waar we met het stadsbestuur 42.300 euro in investeerden, is er nu voldoende werkings- en voorbereidingsruimte voor de hele jeugdbeweging. Maar dat is niet alles want we investeerden ook in een vernieuwd dak op een van de andere gebouwen. Alles samen gaat het om een investering van 75.000 euro in deze site van KSA Ter Straeten.”

Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenent (CD&V) gaf tijdens de feestelijke opening meer toelichting bij de werkzaamheden. “De vloeren en de binnendeuren werden vernieuwd, tegen de vochtproblemen werden injecties uitgevoerd, al het pleisterwerk is opnieuw aangebracht en de muren kregen een schilderbeurt. Er werd ook een nieuwe kitchenette geplaatst. Om alles tiptop in orde te maken, werden ook de verwarming en de volledige elektriciteit vernieuwd. Voor de veiligheid is ook een extra evacuatieladder voorzien zodat nu ook de bovenverdieping kan gebruikt worden”, zo besluit de schepen.

(PDV/foto DC)