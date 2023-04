Vernieuwd Feestcomité zorgt voor muzikale kermiszondag

De Wingense meikermis staat weer voor de deur en daar maakt het Gemeentelijk Feestcomité van Wingene gebruik van om uit te pakken met enkele optredens op het kerkplein. Met een ietwat vernieuwd bestuur maakt het comité van zondag 7 mei een gezellig feest.

Sinds vele jaren zet het Gemeentelijk Feestcomité in samenwerking met het gemeentebestuur zich in om wat extra sfeer te brengen in de gemeente. Naar jaarlijkse gewoonte komt er tijdens kermiszondag 7 mei opnieuw een podium op het Kerkplein met drankgelegenheid.

Om 16 uur kunnen muziekliefhebber genieten van een optreden van de ‘Royalty Busters’. Vier rasechte performers, gepokt en gemazeld in de Tieltse muziekscène en zijn randgemeenten, serveren een hoogmis van de rock.

Aansluitend bestijgen de ‘Final Straits’ om 17.30 uur het podium, een Dire Straits-tributeband die bestaat uit vijf West-Vlaamse muzikanten die reeds in de loop der jaren hun sporen verdienden in diverse formaties.

Het concept van de gezellige activiteit van het Feestcomité blijft dus zoals bij de voorbije kermissen, al wijzigde de samenstelling van het comité wel.

Na afloop van de jaarlijkse septemberkermis kondigden Thomas De Groote en echtgenote Astrid Sys immers hun afscheid aan, na tien jaar voorzitterschap en trouwe inzet werd het voor hen tijd voor iets nieuws.

Daarom neemt Geert De Jaeger voortaan het voorzitterschap waar en kon het feestcomité ook enkele nieuwe bestuursleden werven. Zo is Ruben Verkest voortaan ondervoorzitter en ook Claudine en Brigitte Vincke zetten zich voortaan ook in voor het feestcomité. (KDV)