Vermiste kat uit Borsbeek na 2,5 maanden teruggevonden in Westende: “Hoe ze die 150 kilometer aflegde, is een mysterie”

Op 7 augustus kwam de kat van Marie-Rose Eysermans niet meer naar huis na een wandeling. Maar begin deze week kreeg ze een telefoontje van een dierenarts uit Westende dat Mara in goede gezondheid teruggevonden werd aan de kust. Sinds woensdag zijn het baasje en haar huisdier opnieuw verenigd in Borsbeek, bij Antwerpen.

“Ik heb een week gewacht in de hoop dat ze alsnog zou terugkeren. Samen met mijn dochter hebben we affiches gemaakt met een foto van Mara en mijn telefoonnummer. We zijn in de buurt ook gaan bellen bij de mensen om te vragen of ze de kat gezien hadden. Uiteindelijk kregen we geen enkele positieve reactie en ik had de hoop al opgegeven om ze nog terug te zien. Vorige week had ik het er nog over met vriendinnen. Ik ging ervan uit dat ze niet meer leefde.”

Dankzij chip

Op maandag 23 oktober kreeg Marie-Rose een telefoon van een dierenarts uit Westende. “Mara had een chip aan de linkerkant van de hals. Sinds 1 november 2017 moet elke kat gechipt en geregistreerd zijn in de centrale databank CatID voor de leeftijd van 12 weken. Het is een klein buisje met een nummer. Dit gebeurt bij de dierenarts die via een chiplezer perfect kan achterhalen wie de eigenaar van de kat is”, vertelt Marie-Rose die benadrukt dat het heel belangrijk is om een kat te chippen.

Dinsdag reed Marie-Rose naar de zee om haar huisdier terug op te halen. “Westende ligt op 150 kilometer van Borsbeek. Het zal voor ons altijd een raadsel blijven hoe Mara daar beland is. Ofwel sprong ze in een voertuig ofwel werd ze kwaadwillig meegenomen en achtergelaten in Westende.” Ondertussen is de het dier weer in haar vertrouwde omgeving. “Ze voelde zich snel weer thuis want ze kwam meteen naast me zitten in de canapé om gestreeld te worden.”

Zwerfkatjes Middelkerke

Het was Westendernaar Björn Legein die een foto postte van een kat die op de vensterbank bij hem thuis zat. Kathleen Titeca van de vzw Zwerfkatjes Middelkerke contacteerde hem: “Ik heb Björn doorgestuurd naar dierenartsenpraktijk Vets For Pets. Zij hebben de chip uitgelezen en zijn zo bij Marie-Rose terechtgekomen. Mara mocht daar nog een nachtje logeren tot haar baasje haar dinsdag kwam ophalen.”

Kathleen vermoedt dat Mara al bij verschillende mensen aangeklopt had voor hulp. “Björn zei dat het een tam en aanhankelijk beestje was. De chipcontrole bij de dierenarts is gratis. Het chippen zelf kost 35 euro. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is. Er zijn nog steeds mensen die dat niet willen. Ze halen het argument boven dat hun kat nooit buiten loopt maar ze vergeten dat hun kat ook kan ontsnappen via een venster dat openstaat. Ook voor ons is het een raadsel hoe Mara zo ver van huis belandde, maar het belangrijkste is de goede afloop.” (FVDB)