Vermiste cafékat Primus dood teruggevonden: “Zijn verlies treft veel mensen”

De voorbije week werd in de buurt van het Cadzand-Bonenplein in Oostende gezocht naar de cafékat van de Crayon, Primus Corleone. De kat werd nu jammer genoeg dood teruggevonden.

“Met veel droefheid moet ik helaas melden dat ik het gevreesde nieuws heb binnengekregen aangaande onze bezieler Primus. Hij werd door medewerkers van Stad Oostende teruggevonden en aan de hand van z’n chip geïdentificeerd”, laat cafébaas Xavier Troisi weten. Al meer dan een week werd gezocht naar de vermiste kat, die dagelijks terug te vinden was in café Crayon.

Kattencafé

“Hij was een beetje de mascotte van de buurt. Het was een superleuke kat. Hij kreeg een eigen Facebookpagina omdat hij zo fotogeniek was. Mensen vonden het leuk om hem te volgen en klanten namen graag een foto met hem.” De kat was ook de inspiratie voor het kattencafé in Oostende. “Klanten vroegen op den duur naar hem. Ik begon me af te vragen of de mensen nu kwamen voor het café of de kat. Toen iemand vroeg of ik er een kattencafé van ging maken, was ik getriggerd. Ik kende het concept niet.” Zo zijn de plannen ontstaan om BaristaCat te openen in Oostende op een andere locatie. “In 2022 is het café geopend. Ondertussen hebben we al tachtig katjes kunnen laten adopteren. Primus was de inspiratie.”

Emotioneel

“Zijn verlies treft veel mensen, hij was enorm sociaal en liet zich gewillig aaien door iedereen die hij tegenkwam. Het pleintje aan de Cadzand-Bonenstraat verliest haar mascotte, de bezoekers van de Crayon verliezen hun huiskat, de crewleden verliezen een compagnon en ik verlies een trouwe buddy”, zegt Troisi nog. “Bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft om hem terug te vinden door de zoekertjes zo talkrijk te delen en zelf uit te kijken of ze hem nergens tegenkwamen. Het belang van een chip, en de gegevens ervan up-to-date te houden zijn bij deze primordiaal.”