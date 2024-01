Zoektocht naar Christiana (84) uit Ingelmunster gaat verder: burgemeester vraagt inwoners om mee uit te kijken, scheepvaartpolitie onderneemt vandaag actie

Sinds zaterdag wordt er met man en macht gezocht naar Christiana De Witte (84) uit Ingelmunster. De dame betrekt een serviceflat van De Ermitage en is al enkele dagen vermist. “We blijven hopen op een goeie afloop”, zegt burgemeester Kurt Windels. Vandaag volgt aan actie met de scheepvaartpolitie.

Christiana De Witte werd vrijdag omstreeks 16.40 uur voor het laatst gezien aan De Ermitage in de Weststraat in Ingelmunster. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De dame is 1,60 meter groot, slang gebouwd en heeft kortgeknipt wit haar. Ze draagt een bril met zwarte montuur. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een rode wintervest. Ze kan verward overkomen.

“Afgelopen weekend werd een helikopter met warmtecamera ingezet en ook speurhonden kwamen het team versterken”, stelt burgemeester Kurt Windels. “Ook de Ermitage, het gebouw waar ze woont, en het woonzorgcentrum Maria Rustoord zijn grondig doorzocht. Helaas zonder resultaat.”

Bijgebouwen controleren

De Ingelmunsterse burgemeester vraagt alle inwoners om een extra oogje in het zeil te houden. “We vragen iedereen die in een straal van drie kilometer rond De Ermitage woont, om mee uit te kijken. Controleer zeker je bijgebouwen, want verwarde mensen zoals Christiane zoeken soms een schuilplaats wanneer ze niet meer goed weten waar ze zijn. We blijven hopen op een goeie afloop.”

Vandaag (maandag 22 januari, red.) volgt een nieuwe zoekactie, dit keer met steun van de scheepvaartpolitie. Die zal het kanaal Roeselare-Ooigem uitkammen.

De verdwijning van Christiana raakt Ingelmunster diep. Heel wat inwoners zochten dit weekend op eigen initiatief mee en de oproep die via de sociale mediakanalen van de gemeente verspreid werd, is intussen enkele duizenden keren gedeeld.