Wie heeft Elie Moerkerke (75) uit Menen gezien?

Op maandag 17 maart in de loop van de avond verliet de 75-jarige Elie Moerkerke te voet zijn woning in de Bruggestraat in Menen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Elie is tussen de 1m70 en 1m75 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort grijzend haar en een verzorgd uiterlijk.

Er is niet geweten welke kledij Elie droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Aan Elie wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie of zijn naasten om hen gerust te stellen.