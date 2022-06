Wie heeft alpaca Bruno gezien in omgeving Meetkerke?

Luc Depoorter en Vera van Dooren van Alpacahof Hagebos in Zuienkerke zijn met man en macht op zoek naar Bruno, een van de alpaca’s waarmee ze wandelingen organiseren in de Meetkerkse polders. Het dier is al sinds gisteravond vermist.

De alpaca van Luc en Vera ging gisteren even voor vier uur aan de loop, achternagezeten door enkele honden. “Er passeerde hier een groep mensen die een georganiseerde wandeling deed vanuit Meetkerke. Enkele van hun honden zijn in de weide van onze alpaca’s geraakt en erachteraan beginnen te rennen”, vertelt Luc. Alpaca’s zijn vluchtdieren: net zoals paarden kunnen ze plots in paniek schieten en er razendsnel vandoor gaan.

Blinde paniek

“Bruno, onze Suri alpaca, is toen in een blinde paniek over de draad gesprongen en, achternagezeten door die honden, in een vliegende vaart weggelopen. We zijn meteen op onze fiets gesprongen, maar hij was nergens meer te bespeuren”, aldus Luc en Vera. Het koppel is ongerust. “Zo’n alpaca, daar kijk je niet zomaar over, hé. Dicht bij huis kent hij wel zijn weg, maar we vrezen dat hij misschien in het Hagebos terecht is gekomen. Dat bos is zo goed als ondoordringbaar”, klinkt het. Ondertussen zijn ook vrienden van Luc en Vera mee op zoek naar het vermiste dier.

“Door de velden, met de fiets. Alpaca’s zijn gelukkig sterke dieren, ze kunnen wel even zonder eten. Maar langs de andere kant zijn het ook wel kuddedieren natuurlijk. Hopelijk vinden we Bruno gezond en wel terug, we hebben er vannacht echt wakker van gelegen”, zucht Luc.

Drone zou welkom zijn

Bruno is een bruine ruin met lange lokken. “Een schat van een dier. Gisteravond zijn we blijven zoeken tot het donker werd, maar Zuienkerke is groot. Misschien kan iemand helpen met een drone”, klinkt het nog. Wie tips heeft kan Luc en Vera contacteren op het nummer 0478 88 65 56.