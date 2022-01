Vrienden en familie roepen vermiste Inge Hanseeuw op om iets van zich te laten horen

Sinds donderdagmorgen 7 januari is Inge Hanseeuw (36) uit Torhout verdwenen. Ze had die morgen nog contact met Paulien Bouckaert, haar beste vriendin die op die dag verjaarde, en liet sindsdien niets meer van zich horen. Inge is nadien nog in de regio Luik gesignaleerd. De ongeruste familie en vrienden doen een warme oproep aan Inge om iets van zich te laten horen.

Inge Hanseeuw maakt emotioneel een moeilijke periode door, maar wist zich altijd gesteund door vrienden en familie. Het was dan ook een ongeruste vriendin Paulien Bouckaert die op Facebook al een oproep lanceerde. “Inge verbleef overdag in Sint-Jozef in Pittem, maar ging ‘s nachts thuis slapen. Donderdag was het mijn verjaardag. We hebben ‘s morgens nog berichtjes over en weer zitten sturen, maar daarna niets meer. Uiteindelijk hebben we de politie ook verwittigd en die zoeken mee naar haar.”

Woensdag is ze nog met ons meegeweest naar Wintergloed in Brugge; er leek niet aan de hand

Ondertussen werd Inge ook al gesignaleerd in het Luikse. “Ze haalde er geld af en is er ook te zien op beelden. Ze droomde altijd van het buitenland, misschien is ze nu naar ergens vertrokken. Maar wij hopen natuurlijk op een teken van leven.”

Ook broer Dieter reageert ongerust. “Veel meer dan dat ze geld heeft afgehaald weten we niet. Haar gsm ligt duidelijk af, ook berichten op Messenger heeft ze duidelijk nog niet gelezen. We zijn eigenlijk nog altijd zonder nieuws.”

Godsdienstlerares in Kortemark

Op oudejaarsavond was Inge nog te gast bij vriendin Paulien Bouckaert in Zwevezele. “Toen gaf ze ook aan dat alles goed ging met haar. Ze is ook mijn beste vriendin, we horen elkaar normaal dagelijks.” Broer Dieter en zijn gezin ging vorige woensdag nog met Inge naar Wintergloed in Brugge. “Toen leek er nog niets aan de hand.”

Inge Hanseeuw is lerares en geeft godsdienst in het Margareta-Maria Instituut in Kortemark, maar was nu al een tijdje buiten strijd. Ze is afkomstig uit Ruddervoorde, maar woont nu alleen op een appartement in de Langepijpstraat in Torhout.

Zalmroze trui en zwarte broek

Bij haar verdwijning droeg ze een zalmroze fleecetrui en een zwarte broek, zwarte schoenen met een witte zool, een grijze muts en handschoenen. Ze is 1m58 groot en draagt een bril.

Bij het Brugse parket bevestigt men dat de Cel Vermiste Personen bezig is met de zaak, maar kan met niet veel meer kwijt. Wie meer info over Inge heeft kan de politie contacteren.