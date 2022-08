Twee jongemannen vermist na We Can Dance Festival in Zeebrugge

Twee jongemannen, Siebert Glele en Niels Landuyt, zijn sinds zondagavond na het We Can Dance Festival in Zeebrugge vermist. De familie lanceerde dinsdag een oproep op sociale media en diende een aangifte in bij de politie. Het duo zou zondagnacht om 4 uur na het festival nog gesignaleerd zijn in Knokke-Heist, maar zijn sindsdien spoorloos.

De politie van Gent kreeg dinsdagvoormiddag een aangifte binnen van twee jongemannen Siebert Glele en Niels Landuyt, die sinds zondagavond vermist zijn. De jongemannen werden zondag beiden gezien op het dancefestival We Can Dance in Zeebrugge, waarna ze niets meer lieten weten. Daarna zouden ze nog gesignaleerd zijn om 4 uur ‘s nachts in Knokke-Heist.

Geen spoor sinds zondag

De familie heeft ondertussen ook contact opgenomen met de organisatoren van het festival. “Deze ochtend werden wij op de hoogte gebracht van een verdwijning van twee jongemannen. We weten niet wat er met de jongeren gebeurd is, maar we staan paraat om de familie en de hulpdiensten te helpen”, vertelt organisator Bart Roman.

Siebert is een slanke en sportieve jongeman van 1 meter 85. Hij heeft een lichtbruine huidskleur en droeg het laatst oversized kleding. Wie de jongemannen heeft gezien of iets van hen heeft gehoord, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie.