Twee jonge meisjes verdwenen in Brugge: wie heeft Sienna (11) en Karla (13) gezien?

Twee jonge meisjes zijn maandag spoorloos verdwenen in Brugge. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat op vraag van het West-Vlaamse parket werd verspreid. Sienna Diet (11) en Karla Tavares Martins (13) werden die dag om 17.30 uur voor het laatst gezien.

De meisjes werden voor het laatst gezien in de Sint-Kruisstraat in Assebroek, een deelgemeente van Brugge. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. In die omstandigheden besliste de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen om de federale politie in samenwerking met Child Focus een opsporingsbericht te laten verspreiden.

Omschrijving

Sienna Diet is ongeveer 1.70 meter groot en heeft lang bruin krullend haar. Karla Tavares Martins is een vijftal centimeter groter. Het 13-jarige meisje heeft een getinte huidskleur en zwart krullend haar. Beide vermisten zijn slank gebouwd en hebben bruine ogen. Het is niet duidelijk welke kledij ze op het moment van hun verdwijning vroegen.

Gezien?

Wie de meisjes gezien heeft of weet waar ze verblijven, kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800/30 300 of met Child Focus op het gratis nummer 116 000. Alle informatie is ook welkom via opsporingen@police.belgium.eu. “Aan Sienna en Karla wordt gevraagd om contact op te nemen met hun naasten om hen gerust te stellen”, klinkt het in het opsporingsbericht.