Sébastien (51) kapot door onzekerheid nadat Delphine (47) verdween toen hij ‘s nachts lag te slapen: “Ik hoop dat ze dit leest en een teken van leven geeft”

De politie is sinds zondagmorgen op zoek naar een spoor van de 47-jarige Delphine Cukier. Ze verliet haar appartement in de Christinastraat in de vroege morgen. Haar man Sébastien Colot zit met de handen in het haar. Is ze zomaar vertrokken? Is ze bij iemand ingestapt? “We hadden alles om gelukkig te zijn, ik begrijp het niet”, zegt de man snikkend.

Delphine Cukier verdween tijdens de nacht van zaterdag op zondag. Op vraag van het parket West-Vlaanderen afdeling Brugge en de politie werd een opsporingsbericht verspreid. Volgens de politie verliet de vrouw die nacht haar appartement in de Christinastraat. Een exact uur is er niet en ook haar man Sébastien kan er geen exact uur op plakken. “Delphine en ik zijn zaterdagavond omstreeks 22 uur naar bed gegaan”, vertelt de man. Zij heeft de gewoonte om nog wat op haar gsm bezig te zijn, terwijl ik meestal meteen ga slapen. Dat was ook nu het geval.” Volgens de politie verliet de vrouw haar woonst in de Christinastraat tussen 22 uur en 8.30 uur, het moment dat Sébastien dus aan het slapen was.

Volgens Sébastien was er geen vuiltje aan de lucht toen het koppel ging slapen. De dag voor de vrouw verdween had ze hem nog een foto gestuurd waarop ze heel gelukkig leek. “We deden dat constant”, zegt hij. “We waren echt wel gelukkig. Twee maanden geleden zijn we van Wallonië naar hier verhuist. We wilden altijd al in Oostende komen wonen. We wonen vlak bij de zee, middenin het centrum. Beter konden we het niet treffen.”

Politie verwittigd

Toen Sébastien de volgende ochtend ontwaakte, lag Delphine niet naast hem. “Normaal ben ik als eerste wakker”, gaat het verder. “Daarna gaan we samen met de hond wandelen. De hond lag op het moment waarop ik wakker werd, naast mij. Ik dacht dat ze koffie aan het drinken was in de keuken. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Ik kon haar ook niet meer bereiken op haar gsm. Die bleek af te liggen. Daarna heb ik de politie verwittigd.”

Delphine heeft vier kinderen van 11, 12, 18 en 19 jaar. Maar die wonen in Frankrijk, waar ook Delphine tot vijf jaar geleden woonde. “Ze zou ze nooit zomaar verlaten zonder afscheid te nemen. Ok, Delphine heeft het niet altijd gemakkelijk gehad: haar scheiding, de kinderen niet veel zien… Maar we waren hier echt wel gelukkig in onze nieuwe stek. We leerden elkaar kennen door met elkaar te zingen via een app. We spraken vijf jaar geleden af en de vonk sloeg meteen over.”

Onbeantwoorde vragen

En dan krijgt Sébastien het echt moeilijk. “Is ze vrijwillig vertrokken? Is ze meegelokt? Speelt er iets anders mee? Ik weet het niet”, zegt de man. “Ik weet alleen dat de vragenlijst enorm is. Ze was altijd de eerste om in de familiegroep een grapje te posten. Die grapjes komen er sinds zondag niet meer. De politie weet dat haar gsm aan lag tot ongeveer 5.20 uur. En dan bevond de telefoon zich nog hier.”

En dan gaat het biepgeluid van zijn eigen telefoon af, waarna hij meteen het gesprek onderbreekt. “Elke keer als mijn telefoon gaat, hoop ik dat het Delphine is. Maar elke keer is er weer die teleurstelling. Die onzekerheid maakt me kapot. Ik hoop dat ze dit leest en een teken van leven geeft”, besluit Sébastien emotioneel.

Delphine is 1,83 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft bruine ogen en zwart haar tot op de schouders. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte jas, een zwarte jeans en sneakers met bloemetjes van het merk Adidas.

De politie vraag eventuele getuigen zich te melden via mail op het mailadres opsporingen@police.belgium.eu of op het gratis telefoonnummer 0800/303.00.