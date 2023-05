Politie start nieuwe zoekactie in Bredene naar al maanden vermiste Iliane (85)

In Bredene is een nieuwe zoekactie aan de gang naar de 85-jarige Iliane Punnewaert. De vrouw verdween tussen 21 en 24 maart en woont vlakbij de Bredense duinen. “Geen concrete aanwijzingen, maar we blijven op zoek”, zegt politiecommissaris Dennis Goes.

De politie is in samenwerking met de Cel Vermiste Personen en in onderling overleg met het parket op zoek naar een spoor van de vermiste Iliane. De vrouw gaf een laatste teken van leven op dinsdagavond 21 maart toen ze aan de lijn hing met een neef uit het binnenland. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw. Vermoedelijk verliet ze haar woning tussen 21 en 24 maart.

Drones

De politie doorzocht de buurt al verschillende keren vanop de grond en vanuit de lucht, met drones. Donderdagochtend startte de politie echter een nieuwe zoekactie. “We hebben geen concrete aanwijzingen dat de vrouw zich daar zou bevinden, maar we willen het gebied nog eens grondig doorzoeken naar enig spoor van de vrouw”, duidt commissaris Dennis Goes van politiezone Bredene/De Haan.

Duinen

Bij de nieuwe zoektocht wordt deze keer een helikopter ingezet van de Federale politie. “De enige aanwijzing die we voorlopig hebben is dat ze vlakbij de duinen woonde”, vervolgt de politiecommissaris. “Net daarom speuren we nu die duinen af. Met een helikopter hebben we meer middelen om dat te doen. De actie startte donderdagmorgen en wordt in de namiddag verder gezet.”

Iliane is 1,65 meter groot, heeft kort grijs-wit haar en heeft een normale lichaamsbouw. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze mogelijk een lange beige jas en een rok. De vrouw verkleed zich vaan in beige of wit.