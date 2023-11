Parket verspreidt opsporingsbericht voor 15-jarig meisje uit Deerlijk

Op vraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, en in samenwerking met Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid voor de 15-jarige Salma Khazri. Ze verliet op donderdag 2 november omstreeks 19 uur haar woning in de Waregemstraat in Deerlijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Salma is volgens het opsporingsbericht 1m65 groot en normaal gebouwd. Zij heeft donker, lang haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een grijze joggingbroek, een grijze gilet, een zwarte, korte jas van het merk Nike, witte sneakers van het merk Nike en grote ronde, zilveren oorbellen.

Hebt u Salma Khazri gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.