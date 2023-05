Onrustwekkende verdwijning van Emiel Erdmann (22) uit Zulte

Emiel Erdmann, een 22-jarige jongeman uit Zulte, is sinds de nacht van zondag op maandag spoorloos, nadat hij zijn ouderlijke woning had verlaten. Dat meldt de federale politie, die een opsporingsbericht heeft verspreid op vraag van het parket Oost-Vlaanderen en Child Focus.

“Op maandag 22 mei 2023 tussen 00.30 uur en 01.00 uur werd hij voor het laatst gezien in de ouderlijke woning, gelegen in de Leihoekstraat in Zulte. Emiel vertrok er te voet en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem”, klinkt het in het opsporingsbericht.

“Emiel is 1m81 lang en normaal gebouwd”, zegt de federale politie. “Hij heeft donker haar. Hij draagt vermoedelijk dezelfde kledij als op de foto nl. een zwarte lange broek, een zwarte hoodie met witte letters ‘Jack & Jones’, wit met blauw/zwarte sneakers van het merk ‘Puma’ en een groen geruite korte vest van het merk ‘G-Star’.”