Onrustwekkende verdwijning 14-jarige in Blankenberge

De politie van Blankenberge deelt op sociale media een opsporingsbericht naar de 14-jarige Manon Bultinck. Het betreft een onrustwekkende verdwijning.

Manon Bultinck is verdwenen. Het meisje heeft dringende medische zorgen nodig en is niet in het bezit van haar identiteitskaart en gsm.

Ze was gekleed in een zwarte pull met kap en een donkere short met fel bloemenmotief. Ze heeft een roze rugzak. Ze meet 1,60 m en is mager gebouwd.

Wie haar zag, kan contact opnemen met de lokale politie of op het nummer 112.