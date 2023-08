Sinds begin augustus was Thor, een chili-arend van Patrick Lorez uit Heule, vermist. Er is nu goed nieuws: de vogel is weer thuis. Hij werd gevonden in het bedrijf Skylux in Stasegem bij Harelbeke en stelt het goed.

Woensdagvoormiddag kwam het bevrijdende Facebookbericht: “Gevonden, vanochtend bij Skylux in onze veranda afdeling”, klonk het bij de vinders. Eigenaar Patrick zal blij zijn dat hij zijn geliefde vogel terugziet.

Later meer.