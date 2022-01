Inge Hanseeuw (36) uit Torhout is terecht

Inge Hanseeuw (36) uit Torhout die sinds donderdag vermist werd, werd afgelopen zondag teruggevonden.

Sinds donderdagmorgen 7 januari was Inge Hanseeuw (36) uit Torhout verdwenen. Ze had die morgen nog contact met Paulien Bouckaert, haar beste vriendin die op die dag verjaarde, en liet sindsdien niets meer van zich horen. Inge is nadien nog in de regio Luik gesignaleerd. De ongeruste familie en vrienden deden een warme oproep aan Inge om iets van zich te laten horen.

Ondertussen werd Inge teruggevonden. Dat gebeurde op zondag.