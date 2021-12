Goedlachse Olivier Rykaert (52) al bijna week vermist, nadat hij kusttram richting huis neemt: “We vrezen het ergste”

Vrienden, collega’s en kennissen van Olivier Rykaert (52) maken zich grote zorgen. De man nam zaterdagavond in De Haan de kusttram richting Oostende, maar kwam nooit thuis aan. Maandag, toen Olivier niet kwam opdagen op zijn werk, sloegen zijn bazen alarm bij de politie. “Olivier is heel punctueel en plichtbewust. Niet komen opdagen ligt écht niet in zijn aard”, zegt een van zijn kennissen David Pieters. “Zes dagen vermist, dat doet het ergste vrezen.”

Olivier Rykaert is afkomstig uit De Haan en woont sinds anderhalf jaar in Zandvoorde, verhuisd naar zijn geërfd ouderlijk huis. “Velen hier kennen Olivier als die goedlachse goedzak, die onder meer nog werkte bij het Strandhotel in De Haan en restaurant Tropic in Wenduine. Olivier, trouwens een KVO-supporter in hart en nieren, is een simpele, heel vriendelijke en warme mens. Sinds een paar jaar werkte hij bij Slagerij Wim in de Nieuwstraat in De Haan”, zegt David Pieters van café ‘T Pubtje in De Haan.

“Geregeld kwam hij bij mij langs om een pintje te drinken. Had Olivier geen tijd, dan zwaaide hij steevast. Een echte dorpsfiguur. Over Olivier kan je niets slechts zeggen”, aldus David Pieters. De verdwijning beroert hem.

Punctueel en plichtbewust

Want volgens David is Olivier iemand die in de hedendaagse maatschappij door de mazen van het net glipt. “Er is niemand die zich vragen stelt als hij een weekend niet thuis komt. Olivier heeft geen vrouw of kinderen. Zijn vader is overleden en zijn moeder is met zware dementie opgenomen in een tehuis. Het waren zijn bazen van Slagerij Wim die maandag de politie verwittigden”, gaat David verder.

“Olivier is heel punctueel en plichtsbewust. Zijn afwezigheid doet vermoeden dat er iets ergs is gebeurd. Niet komen opdagen ligt écht niet in zijn aard. Iedereen die Olivier wat kent, vreest dat hem onderweg iets overkomen is of dat hij iemand met slechte bedoelingen tegenkwam”, aldus David Pieters van ‘T Pubtje.

David plaatste intussen zelf een opsporingsbericht op sociale media. “Want ik vind het heel raar dat hier geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven door de politie. Ik begrijp het niet goed eigenlijk. Die man is al zes dagen vermist. Heel onrustwekkend.”

Wat vaststaat is dat Olivier Rykaert zaterdag rond 20 uur de kusttram nam in De Haan richting Oostende. Hij was vermoedelijk nog naar het einde van de wedstrijd van KV Oostende aan het kijken op zijn smartphone. “De politie zou maandag bij hem thuis zijn langs geweest, maar daar leek het erop alsof Olivier zaterdagavond nooit thuis was gekomen”, weet David nog.

Overstappen aan station

“Intussen heb ik al bericht gekregen van mensen die Olivier zaterdag zagen zitten op de tram richting Oostende. Maar daarna ontbreekt dus elk spoor. Aan het station van Oostende zou Olivier normaal gezien overstappen op de bus 21 richting Zandvoorde. Wie Olivier ziet of weet waar hij verblijft, vraag ik om de politie te verwittigen. We zitten écht in met hem. Hij is intussen al zes dagen vermist en dat voorspelt heel weinig goeds”, besluit Olivier.

Navraag bij de politie van Oostende leert dat er een onderzoek loopt naar de verdwijning. Een officieel opsporingsbericht van de federale politie is er evenwel nog niet. Politie Oostende is te bereiken op 059/70.11.11

