Chef-kok uit Koekelare tijdlang vermist na cafébezoek

De politiezones Kouter en Polder zijn samen met de Cel Vermiste Personen in de nacht van maandag op dinsdag een zoekactie gestart naar een 38-jarige man uit Koekelare. Thomas Steyaert verdween rond middernacht in buurgemeente Ichtegem na een bezoek aan het café Toe Ter Ni Toe. Hij was te voet. “Het gaat om een zeer onrustwekkende verdwijning want dit is niet van zijn gewoonte”, meldde de politie. Dinsdagochtend kwam dan gelukkig goed nieuws. “Thomas levend en wel aangetroffen in Koekelare”, schreef politiezone Polder op Facebook.

De 38-jarige Thomas Steyaert uit Koekelare bezocht maandagavond het café Toe Ter Ni Toe op de Markt in Ichtegem. Hij was te voet en verliet het café rond middernacht. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Toen hij ‘s nachts niet thuiskwam in Koekelare sloeg zijn partner alarm. Ook zijn vrienden wisten van niks en verwittigden de politie. Die ging meteen uit van een zeer onrustwekkende verdwijning. “Dit is niet van zijn gewoonte”, meldde de politie. “We gaan dan ook uit van een onrustwekkende verdwijning. We zijn op het terrein bezig met een zoekactie, maar het zoekgebied is groot. Ook de Cel Vermiste Personen werd verwittigd. De federale politie stuurde een politiehelikopter om het traject tussen het café en zijn woonplaats te overvliegen en in de buurt mee te helpen zoeken.”

