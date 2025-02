BEKIJK – Parket vraagt opnieuw hulp in zaak van verdwijning Hilde Haers, acht jaar geleden in Knokke-Heist

Acht jaar geleden, op zondag 19 februari 2017 omstreeks 13.00 uur, verliet de 54-jarige Hilde HAERS te voet het ziekenhuis AZ Zeno te Knokke-Heist, toen nog gevestigd aan de Graaf Jansdijk. Hilde verbleef er als patiënt in een open afdeling.

In het logboek staat op 19 februari genoteerd dat Hilde de afdeling omstreeks 13.30 uur verliet. Het is niet zeker dat ze dit zelf heeft genoteerd en of dit tijdstip van vertrek ook wel klopt. Sindsdien ontbreek elk spoor van Hilde.

Opmerkelijk is dat een kwartier voor het uitschrijven, om 13.15 uur, iemand geld heeft afgehaald met Hildes bankkaart. Dat gebeurde aan het bankkantoor een kilometer verderop, op het Gemeenteplein van Knokke-Heist, Het kantoor is ondertussen verdwenen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Er werd die dag effectief 40 euro afgehaald, maar de onderzoekers kunnen niet zeggen of Hilde deze geldopname zelf heeft gedaan.

Op 19 februari 2017, de dag van de verdwijning, zijn ook nog twee berichten verstuurd met het gsm-toestel van Hilde, maar ook hier kunnen de onderzoekers niet zeggen of ze deze berichten zelf heeft verzonden.

Er zijn in de loop van de jaren verschillende zoekacties geweest, zo was er in maart van 2024 nog één aan de Visartsluis in Zeebrugge.

De onderzoekers houden alle opties open: van een nieuw leven in het buitenland, tot een ongeval, zelfmoord of een crimineel feit.

Hilde HAERS is blank en 1m60 lang. Ze heeft half lang blond haar en is normaal tot stevig gebouwd. Ze spreekt Nederlands. Wellicht droeg Hilde op het ogenblik van haar verdwijning een witte trui met rits, een zwarte jas met een witte voering met zwarte accenten.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Als u meer weet over de verdwijning van Hilde Haers, of haar gesproken heeft in de periode van haar verdwijning, neem dan zeker contact op met de politie.

De speurders zijn ook op zoek naar mensen die de bankkaart of het gsm-toestel van Hilde hebben gevonden. Het gaat om een zwarte Samsung Galaxy S7.

Verspreid op vraag van de onderzoeksrechter en het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge op 16/02/2025.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.