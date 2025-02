Vermist Fientje ‘de vliegende kat’ teruggevonden helemaal bovenaan in de kerktoren: “We hebben duivenwering en stenen moeten verwijderen om erbij te kunnen”

Fientje, de kat van Martine Craeye, was enkele dagen vermist. De poes is een vertrouwd gezicht op en rond de begraafplaats van Lo. Werknemers van het renovatie- en restauratiebedrijf Arthur Vandendorpe ontdekten de kat helemaal bovenaan de kerktoren en haalden het diertje naar beneden. “Het zijn helden”, zegt haar baasje Martine.

Martine Craeye miste al enkele dagen haar kat Fientje. Ondanks verschillende zoekacties en een oproep op sociale media, bleef het diertje spoorloos. Tot wanhoop van haar baasje. Tot vrijdagnamiddag. Werknemers van het renovatie- en restauratiebedrijf Arthur Vandendorpe die momenteel renovatiewerken uitvoeren aan de Sint-Pietkerskerk in Lo ontdekten het dier helemaal bovenin de torenspits van de kerk.

“We ontdekten de kat eigenlijk per toeval”, zeggen Benoît Hanssens en Ken Lefever. “Ze zat helemaal boven in de spits. We konden er onmogelijk aan, behalve via de stelling aan de buitenkant. We demonteerden de duivenwering, maar ook dan konden we er net niet aan. Vervolgens braken we een stuk natuursteen uit en dan lukte het ons om de kat aan te raken. Daarna is de kat vrij vlug in de kooi gekropen die we bij hadden en brachten we het dier naar beneden.”

Baasje Martine Craeye was in de zevende hemel toen ze haar trouwe huisdier terugzag op de begane grond. “Ik vreesde dat Fientje in een auto of camionette was gesprongen”, zegt Martine opgelucht. “Elke openstaande deur van een auto of bestelwagen is voor Fientje een uitnodiging om in te stappen.”

Maar Fientje, die onder meer enige bekendheid verwierf als ‘vliegende kat’ toen ze kon gefotografeerd worden terwijl ze van de ene hoge grafsteen naar de andere sprong, bleek zich dus veel dichter te bevinden dan gedacht.

“Ik ben die twee heren ontzettend dankbaar”, besluit Martine Craeye. “Het zijn helden. Ik zal zeker nog eens trakteren.”