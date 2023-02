Verloederde Sofinal-site beroert de gemoederen op gemeenteraad: “Het lijkt wel een containerpark”

Zwerfvuil en hondenpoep overwoekeren de Sofinal-site en het aanpalende fietspad in de Waregemse stationsomgeving. ‘De vuilste hoek van Waregem’, hekelt de oppositie. Door een juridische strijd kan het stadsbestuur weinig ondernemen.

Al jaren ligt de Sofinal-site in de stationsomgeving er verloederd bij. Na het faillissement van de textielgroep Sofitex in 2003 werden de gronden te koop gezet en deed de stad via de intercommunale Leiedal het beste bod. Omdat de tegenkandidaten daarop naar de rechtbank trokken, ontspon zich een juridische strijd die nog altijd geen einde kent. Het is de bedoeling om de vervallen fabrieksgebouwen in de Fabrieksstraat een nieuwe bestemming te geven als een woonwijk met gemengde functies, zoals kantoren en buurtwinkels.

Zolang de juridische strijd loopt, beheert een curator de site. Die laat begaan, waardoor zwerfvuil en vandalisme er vrij spel hebben. De kwestie haalt regelmatig de gemeenteraad, en vorige week was dat opnieuw het geval. “Waregem is een mooie stad om in te wonen, maar sommige hoekjes liggen er heel vuil bij. Het stukje fietspad tussen de Hugo Verrieststraat en de Roger Vansteenbruggestraat, parallel met de spoorweg, is er zo eentje. Het fietspad is in slechte staat, en er ligt enorm veel zwerfvuil en hondenpoep”, zegt raadslid Michiel Vandewalle.

Doortastende aanpak

De fractieleider van N-VA/Open VLD ging onlangs op vraag van een buurtbewoner een kijkje nemen. Hij trof er 27 hondendrollen aan over een afstand van ongeveer 100 meter, net als volle zakken afval en plastic meubelen. “Zwerfvuil wordt er achtergelaten alsof het een containerpark is”, zegt Vandewalle. Hij pleit voor een doortastende aanpak, met bijvoorbeeld de inzet van mobiele camera’s. “Die worden al gebruikt om sluikstort rond glascontainers tegen te gaan. “Hetzelfde zou kunnen voor zwerfvuilgevoelige plekken in de stad.”

Het fietspad is in slechte staat, en er ligt enorm veel zwerfvuil en hondenpoep – Michiel Vandewalle, raadslid en fractieleider N-VA/Open VLD

Het stadsbestuur is naar eigen zeggen aan handen en voeten gebonden. De stadsdiensten maken de openbare delen, zoals het fietspad, maandelijks proper, stelt schepen van Afvalbeleid Maria Polfliet (CD&V). “Maar het private deel van Sofinal ruimen wij uiteraard niet op. We hebben de curator in december nog eens gevraagd om de site proper te maken.”

Het betrappen en beboeten van sluikstorters is moeilijker, klonk het opnieuw. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) zei eerder al dat een GAS-boete enkel mogelijk is als iemand op heterdaad betrapt wordt of er een aanknopingspunt is, zoals bijvoorbeeld een factuur met een adres tussen het afval.

Zodra er een uitspraak van het Hof van Cassatie is, kan Leiedal het beheer op zich nemen. Op termijn plant het stadsbestuur ook een nieuwe trage verbinding op de site. (PNW)