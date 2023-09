Verliest je woning warmte? Bruggelingen zullen het sneller en nauwkeuriger zien dankzij deze thermocar

Brugge gaat de komende tijd een warmtefoto maken van alle huizen en daken op het grondgebied. Op die manier wil het stadsbestuur inwoners bij de hand nemen om de stap te zetten naar een renovatie.

De thermografische gevelscan biedt informatie die van grote waarde is voor iedereen die plannen heeft om een huis te renoveren. Brugge liet in 2021 al in deelgemeente Assebroek een zogenaamde thermografische scan uitvoeren door de WVI, de West-Vlaamse Intercommunale. Een wagen met een infraroodcamera reed in één nacht door alle straten en bracht zo de temperatuurverschillen in de woningen in kaart. 10.000 woningen werden op die manier gescand.

En dat leverde resultaat op, want heel wat inwoners van de deelgemeente vroegen nadien extra informatie op. In 2022 alleen al maakten zo’n 80 inwoners van Assebroek een afspraak met de renovatiescanner om meer uitleg te krijgen over hun gevelscan. 54 daarvan kregen ook gratis concreet renovatieadvies.

Volledige grondgebied

Dat krijgt nu dus een vervolg. Want Brugge gaat het volledige grondgebied laten scannen. Daarvoor zijn nog tien nachten nodig om alles in kaart te brengen. “De warmtefoto is zeer nuttig. Ze biedt interessante informatie om efficiënt je woning duurzaam te renoveren en zo warmteverlies te beperken. Via een voor elke woning unieke warmtefoto wordt het energieverlies via muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten… ‘zichtbaar’ gemaakt voor de bewoner. De warmtefoto toont zo zaken die je met het blote oog niet kan zien”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V).

Gratis advies

“Het is eigenlijk ook een soort trigger om mensen aan te zetten tot het isoleren van hun gevel of dak”, vult schepen van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “We geven nadien ook gratis en vrijblijvend advies én maken de Bruggeling duidelijk onder welke voorwaarden ze aanspraak maken op bepaalde premies.”

Want belangrijk: de warmtescans zullen niet zomaar publiekelijk raadpleegbaar zijn. Bewoners kunnen bij het energieplatform in het Huis van de Bruggeling de verwerkte beelden van hun woning raadplegen en krijgen hierbij dus gericht renovatieadvies en informatie over beschikbare maatregelen en subsidies. (MM)