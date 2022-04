Verlichting op Torhouts skatepark wordt niet uitgebreid

De stedelijke jeugdraad vraagt om extra verlichting te plaatsen op het nieuwe stedelijke skatepark. Dat meldde raadslid Jasper Vangheluwe (N-VA) tijdens de gemeenteraadszitting van vorige maandag.

“Eigenlijk komt de vraag van de skaters zelf”, aldus het oppositielid. “Ze hopen op een betere zichtbaarheid tijdens het skaten, wat de veiligheid ten goede zal komen.”

Verlichting is een tijdje defect geweest

“De verlichting gebeurt via Fluvius”, antwoordde schepen van Jeugd Lieselotte Denolf (CD&V). “Helaas is ze een tijdje defect geweest, vandaar wellicht de vraag van de skaters. Nu werken alle lampen opnieuw en is het skatepark dus weer verlicht zoals voorheen. Probleem opgelost! Uiteraard gaat het niet om verlichting zoals op een voetbalveld, maar dat hoeft ook niet. Alles kan altijd uitgebreider en helderder, maar in principe volstaat de huidige verlichting ruimschoots. Dat blijkt na navraag bij de gebruikers. We zijn dus niet van plan om extra lichtpunten te plaatsen of om de lichtsterkte van de lampen te verhogen.”