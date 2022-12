Verlichte tractorstoet trekt door Gistel

Op de voorlaatste dag van het jaar organiseerde Groene Kring Gistel een verlichte tractorstoet met wel honderd deelnemers.

Groene Kring is de overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Alle jongeren tussen 16 en 35 jaar met een hart voor land- en tuinbouw kunnen hier terecht voor beweging, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring Gistel is één van de tien gewesten van West-Vlaanderen. De organisatie stippelde een mooi parcours uit door Gistel en lieten de straten verlichten met kleurrijke tractoren.

“Honderd tractoren namen deel”, zegt Nicolas Dehaemers van Groene Kring. “Met deze actie willen we de landbouwsector, die voor heel wat uitdagingen staat, in een positief daglicht stellen tijdens de donkerste dagen van het jaar. Letterlijk en figuurlijk.”

Startpunt was eindejaarsbar bij het bedrijf Mortier-Agri in de Oostendse Baan 121. Vanaf 18 uur genoten bezoekers en deelnemers van braadworsten, diverse dranken en jenever. De tractoren vertrokken er om 19 uur stipt: eerst richting Snaaskerke via de Bergschuurstraat, vervolgens waren Gistel (Groene Dreef, Galgestraat, stadscentrum, Heyvaertlaan, Mosselstraat), Moere (Provincieweg), het Koekelaarse Zande (Sint-Andriesstraat, Schouttetenstraat) en Zevekote (Zevekotestraat, Nieuwpoortsesteenweg) aan de beurt.