Verlichte lampionnetjes ter ere van overleden kinderen

Op zondag 12 december om 19 uur lokale tijd werden wereldwijd kaarsen aangestoken naar aanleiding van Wereldlichtjesdag. Op die manier werden alle overleden kinderen herdacht. Ook Oostende nam deel, met een herdenkingsmoment op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat.

De aanwezigen kregen een lampionnetje ter nagedachtenis van de overleden kinderen. De lampions werden geplaatst rond een installatie van Jean Marie Vandaele, student Beeldhouwkunst aan de Kunstacademie aan Zee. Leerlingen van het Conservatorium aan Zee, namelijk het koper-ensemble onder leiding van Johan Ferlin en het koor onder leiding van Filip Devisch, zorgden voor een ingetogen muzikale begeleiding.

Golf van licht

Schepen van Begraafplaatsen Hina Bhatti: “We creëren een golf van licht tijdens de meest donkere dagen van het jaar. Met dit gebaar willen we de ouders een hart onder de riem steken en duidelijk maken dat ze niet alleen staan in hun verdriet. Door het gedeeld samenzijn, vinden we troost bij elkaar.”

“Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om op Wereldlichtjesdag alle overleden kinderen en alle sterrenkindjes te herdenken. We staan samen stil bij het grote verdriet van heel veel mensen en betuigen hen zo onze steun” zegt burgemeester Bart Tommelein.