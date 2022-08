Verlaten huisje in park van Heule wordt omgetoverd tot ontmoetingsplaats: “De Parkiet” opent komende zaterdag een eerste keer de deuren

“De Gloriette”, het verlaten hutje in het park van Heule, ruimt vanaf zaterdag plaats voor een nieuwe ontmoetingsplaats “De Parkiet”. In De Parkiet kunnen mensen terecht om spelletjes te spelen of simpelweg te ontspannen in het park. De Parkiet is één van de winnende projecten van het Burgerbudget Kortrijk en krijgt 4.250 euro om het verlaten hutje in ere te herstellen.

Wie de afgelopen jaren al eens door het park slefte, is ongetwijfeld al gebotst op het verlaten huisje De Gloriette, pal tegenover het speelplein. Sommigen beweren dat er een reus verblijft in het hutje, anderen geloven dan weer dat het hutje behekst zou zijn. In werkelijkheid was De Gloriette een badhuis dat hoort bij het Gemeentehuis van Heule (‘t Kasteeltje en de bibliotheek). Het gebouw viel de laatste jaren ten prooi aan vandalisme en daar willen Heulenaars Bart Delrue, Stijn Tyteca, Niels Libeert, Stan van Mierlo en Pepijn Rosseel verandering in brengen. Zo wordt De Gloriette na jaren van verloedering aankomende zaterdag plechtig herdoopt tot een nagelnieuwe ontmoetingsplaats De Parkiet.

“De Parkiet moet in eerste instantie een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. We voorzien tal van spellen zoals waboba, petanque of schaken. Maar ook wie gewoon een middagje wil ontspannen in het stadspark kan terecht in De Parkiet, aldus initiatiefnemer Bart Delrue.

In het hutje werden intussen rekken geïnstalleerd met een resem aan spellen die gratis ontleend kunnen worden door de bezoekers. Om volledig in thema te blijven, prijken er vanaf nu zelf “Parkiet Gordijnen” aan de ramen.

Zaterdag plechtige opening

Aankomende zaterdag om 12 uur zwaaien de deuren van De Parkiet voor een eerste keer open. Concrete ambities qua aantal bezoekers koesteren de initiatiefnemers niet. “Zaterdag moeten we aan de Heulenaars een eerste keer laten zien welke meerwaarde De Parkiet kan bieden voor alle generaties”, zegt initiatiefnemer Stijn Tyteca.

Om alvast wat meer volk te lokken, voorziet de organisatie ijsjes van Lucardi.

Vrijwilligersproject

Om De Parkiet draaiende te houden, rekent het vijftal volop op vrijwilligers. “Momenteel bestaat de poule aan vrijwilligers al uit een vijftien personen die zichzelf engageren om De Parkiet open te houden, maar er is zeker nog ruimte. Het gaat om een klein engagement, je kan kan hier gewoon de deuren openzetten, een oogje in het zeil houden en ondertussen zelf genieten van de vele voordelen van De Parkiet”, zegt Bart Delrue.

De openingsdagen van De Parkiet hangen dan ook volledig af van de bereidheid van vrijwilligers om de deuren open te doen. Het is dus moeilijk om vaste openingsdagen vast te leggen, al zullen de deuren de komende weken wel regelmatig openzwaaien.

Burgerbudget Kortrijk

De financiering van De Parkiet gebeurt volledig met het Burgerbudget Kortrijk, een budget dat de stad ter beschikking stelde van de inwoners van Kortrijk, middels een wedstrijd, om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren. De Parkiet kan rekenen op een 4.250 euro om de boel draaiende te houden en op te lappen. “Met het geld kochten we nieuwe rekken, banken en vooral heel wat spellen aan om het hutje op te fleuren”, zegt Pepijn Rosseel.

Wie zaterdag graag een kijkje wil nemen, is vanaf 12 uur welkom aan “De Parkiet”.