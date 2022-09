Verlamde Gino uit Komen mag miniscooter niet meer gebruiken: “Ik ben mijn vrijheid kwijt”

Na een banale valpartij raakte Komenaar Gino Clinckemaillie (57) vanaf de nek volledig verlamd. Dankzij een intensief revalidatieproces en met behulp van een mini elektrische scooter, herwon hij zijn vrijheid. Die vrijheid komt nu, door een verouderde wet, in het gedrang. Zijn vrienden lanceerden alvast een petitie om de politiek aan te sporen actie te ondernemen.

“Ik struikelde, tuimelde van de trap af en voelde helemaal niets meer!” Gino blikt terug op dat ene dramatische moment 5 jaar geleden. “In het ziekenhuis werd het snel duidelijk dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Mijn 5de en 6de nekwervel raakten tijdens de val beschadigd en men sprak openlijk over een permanente verlamming.”

De Komenaar besloot zich echter niet zomaar gewonnen te geven en begon met een intensieve revalidatie in Roeselare. “Maandenlang liep ik rond met een soort van harnas dat de wandelbeweging stimuleerde en ik leerde alles opnieuw, van eten tot naar het toilet gaan” gaat hij verder. “Je hebt er geen idee van wat dat doet met een mens, beseffen dat je helemaal niets meer kan. Tot ieders verbazing maakte ik heel wat vorderingen en na 6 maanden mocht ik naar huis. Vandaag de dag volg ik nog steeds kinesitherapie en heb ik nog de grootste moeite met lang stappen of op een stoel zitten, maar de vooruitgang geeft me moed.”

Ideale oplossing

Om ook het huis te kunnen verlaten, vond Gino een oplossing in de vorm van een mini elektrische scooter. “Alleen naar het centrum wandelen, lukt niet of ik zou gebruik moeten maken van een rolstoel”, klinkt het. “Er is ook de optie van een fiets met drie wielen, maar die is niet alleen erg breed, ik moet er ook voor gaan zitten en dat is nu net een probleem. In geval van nood of gevaar zou ik niet snel genoeg recht kunnen staan. Op het internet zag ik zo een mini elektrische scooter, een ideale oplossing voor mijn probleem. Het is klein, het gaat aan maximaal 25 kilometer per uur vooruit maar het is vooral een vervoersmiddel met de perfecte hoogte. Ik kan het ding gewoon tussen mijn benen schuiven, zonder dat ik volledig door de knieën moet gaan. Maandenlang maakte ik er gebruik van en het gaf me mijn vrijheid terug. Ik kan nu zelfs al boodschappen doen of een glas gaan drinken.”

Niet gehomologeerd

Aan de herwonnen vrijheid kwam afgelopen maand abrupt een einde na een politiecontrole. “Ik was op weg naar huis toen een politiecombi naast mij kwam rijden. Ze controleerden alles en lieten me weten dat mijn elektrische scooter niet gehomologeerd is en dus niet op de openbare weg mag worden gebruikt. Enkele dagen later kreeg ik een tweede controle van een paar andere agenten en die dreigden ermee mij een fikse boete te geven en mijn scooter in beslag te nemen. Ik begreep absoluut niet wat ik fout deed maar het woord ‘homologatie’ was hier de bepalende factor. Geen homologatie wil zeggen dat je het niet kunt inschrijven of verzekeren en dus mag het niet. Elektrische steps hebben dat niet nodig omdat er geen zadel op staat, begrijpe wie begrijpen kan. Als kers op de taart is het in Frankrijk, slechts 200 meter verder, wel perfect legaal. Een boete kan ik vanzelfsprekend missen als kiespijn dus blijft mijn mini scooter aan de ketting. Ik beroep me nu op anderen die me komen halen en terugbrengen als ik ergens heen wil. Ik ben dus opnieuw een last geworden voor iedereen en kom bijna niet meer buiten.”

Vrienden startten petitie

Een mentale opdoffer van formaat dus voor een man die een graag gezien figuur is in Komen. Zijn vrienden aarzelden dan ook niet en lanceerden een petitie, die ondertussen al honderden keren werd ondertekend. “Gino is het slachtoffer geworden van een wetgeving die hopeloos verouderd is”, verklaren de initiatiefnemers. “Ze spreken in de wet nog van paarden en karren maar van moderne vervoersmiddelen is geen spoor te bekennen. In Frankrijk kunnen ze de wet blijkbaar wel aanpassen, in België is het een ander paar mouwen. Gino reed met zijn mini scooter graag langs de boorden van de Leie aan amper 12 kilometer per uur, iets wat van hem dus een soort verkeerscrimineel zou maken. Onze beleidsmakers pronken graag met termen zoals gelijkheid en staan fier op foto wanneer ze een trap toegankelijk maken voor een rolstoelgebruiker maar aan de andere kant zijn ze genadeloos hard. Ondertussen kregen we al contact met enkele gemeenteraadsleden die het verhaal van Gino genegen zijn. Ze zullen het tijdens de volgende gemeenteraad op tafel gooien. Laat ons hopen dat er een oplossing uit de bus komt.”