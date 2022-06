Verlaagde Leieboorden geven Sint-Eloois-Vijve nieuwe uitstraling: “Project is kers op de taart”

Het stadsbestuur van Waregem en De Vlaamse Waterweg hebben deze week hun plannen voorgesteld voor de verlaagde Leieboorden in Sint-Eloois-Vijve. Daarin worden niet alleen de Leie en haar oevers aangepast, maar zal ook het barrageplein heringericht worden. “We geven het water opnieuw een centrale rol in het publieke leven. Want de waterkant is een uitstekende plek om tot rust te komen of actief bezig te zijn.”

De oude industriële site van Waregem-Barrage wordt een aangename verblijfsplek aan het water. In het verlengde van de promenade naar de kerk van Sint-Eloois-Vijve wordt tegen 2024 een plein aangelegd met verlaagde Leieboorden.

“De centrumvernieuwing van de deelgemeente was sowieso al een geslaagd project. Sint-Eloois-Vijve heeft de voorbije tien jaar namelijk een prachtige metamorfose ondergaan”, vertelt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). “De verlaagde Leieboorden zullen daar nog een extra dimensie aan toevoegen, dit project wordt de kers op de taart.”

Naast de Leie komt een nieuw plein en een ruime parkzone die polyvalent kan worden ingezet voor verschillende evenementen aan het water. “Het is bijvoorbeeld een ideale locatie voor het jaarlijkse Lichtjes aan de Leie.”

4,8 miljoen euro

Stad Waregem en De Vlaamse Waterweg zullen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst sluiten.De kostprijs van het project wordt geraamd op 4,8 miljoen euro en wordt door beide instanties gedeeld.

Het volledige stadsbestuur tekende present om samen met Chris Danckaerts en Lieven Dejonckheere van De Vlaamse Waterweg het project voor te stellen. © LV

Het is de ambitie van De Vlaamse Waterweg om bij ieder project een maximale meerwaarde te creëren voor de inwoners. “Zo zetten we samen met de lokale besturen in op stadsontwikkeling, groenzones, recreatie en veilige fietsverbindingen”, zegt afdelingshoofd Lieven Dejonckheere. “Zo vergroten we de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor toerisme en natuurbeleving.”

“Hier zetten we sterk in op het verbeteren van de fietsverbindingen op de rechteroever van de Leie en het wegwerken van de missing link in de jaagpadverbinding tussen Waregem en Zulte, langs de oude Leie-arm”, vertelt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts.

Deel van een groter geheel

De werken aan Waregem-Barrage zijn een onderdeel van de Leiewerken die kaderen in het project Seine Schelde Vlaanderen. De Leie wordt namelijk aangepast om in de toekomst binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers van onze Vlaamse havens tot in Parijs te laten varen.

“Dergelijk schip haalt in één klap 220 vrachtwagens van de weg”, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

“Daarnaast zorgen we er met dit grote project voor dat de algemene waterbeleving langs de Leie verhoogd wordt. Zodat meer mensen langs de jaagpaden kunnenfietsen of kunnen genieten van de natuurlijke omgeving rond onze waterlopen.”