Verkoop van keramiekduifjes levert 5.000 euro voor het goede doel op

Het educatieve project ‘Welkom, kom, kom’ voor de jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs heeft liefst 5.000 euro opgebracht ten voordele van het Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout.

De duifjes in keramiek die wekenlang de omgeving van de Markt hebben gesierd, werden vorige zaterdag op de achterpui van het stadhuis verkocht. Plus: 26 unieke, porseleinen exemplaren, bewerkt door plaatselijke kunstenaars, werden per opbod geveild. Het Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout steunt terminaal zieke mensen die de laatste fase van hun leven in hun eigen thuisomgeving willen doorbrengen. De cheque werd overhandigd aan voorzitter Gaby Vandenbussche. (foto JS)