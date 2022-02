Verkoop van bier Migraantje in Brugge om vluchtelingen te steunen

Dit weekend komt er een nieuw brouwsel op de markt. Het Migraantje is een origineel blond bier van hoge gisting. Zoals de naam suggereert, streven de Brugse initiatiefnemers Ben Lierman en Christophe Steyaert er een doel mee na. Met de opbrengst van het bier gaan ze hulpgoederen kopen voor de vluchtelingen die in Duinkerke neerstrijken.

Al meer dan een jaar trekken de Bruggelingen Christophe Steyaert (52) en Ben Lierman (50) bijna elk weekend naar Duinkerke om de daar aangelande vluchtelingen allerlei goederen te overhandigen. “We kopen wekelijks hulpgoederen waaronder tenten, slaapzakken en eten. We verzamelen ook donaties van particulieren zoals dekens, mannenkledij, potten en pannen en dit op vrijdag in de boot van vzw Taranta, die afgemeerd ligt aan de Dampoort”, zegt Steyaert.

“Nadat ik contact opnam met Mathias Vanoverschelde, die verbonden is aan Brouwerij Kru uit Deinze, bleek hij bereid om voor ons een origineel bier te brouwen”, vertelt Ben.

Dat bier draagt de naam Migraantje en is een blond romig bier van hoge gisting met een citrustoets en een alcoholpercentage van 6,5 graden. De naam is ook een verwijzing naar het graan dat in het bier is toegevoegd voor de romige smaak. Het opvallende etiket van het bier werd ontworpen door Bruggeling Hans Dijckmans van Helden en Piraten.

Stukje geluk delen

“Op dat etiket staat heel prominent de slogan ‘Niemand is illegaal’, met erboven de afbeelding van een tang die prikkeldraad doorprikt”, zegt Ben Lierman. “Aan de zijkant kun je een tekst lezen die spoort met onze missie: een vluchteling wil net als jij gelukkig zijn en betekenis geven aan zijn leven. Met dit 33 cl flesje deel je een stukje geluk. Bedoeling is om met de opbrengst van het Migraantje allerlei gerief aan te schaffen.”

Voor een volle bak Migraantje, goed voor 24 flesjes van 33 centiliter, betaal je 72 euro. Een flesje kost drie euro. De komende week brengen Christophe en Ben het Migraantje op verschillende plaatsen aan de man. Op zaterdag 12 februari staan ze van 18 tot 23 uur in Crate Records, Overbekeplein 6 in Kortrijk. De dag erop kun je hen tussen 14 en 18 uur treffen in Jean Max, het café aan de Hendrik Brugmansstraat 4/03 in Brugge. Op zondag 20 februari doen ze van 11 tot 16 uur ’t Kroegske in de Sint-Paulusstraat 80 in Oostende aan.

Je kan het Migraantje ook buiten deze locaties aanschaffen, zolang de voorraad strekt. Hiervoor (en ook voor donaties) kan je contact opnemen met Ben Lierman via mail naar studiokwassakwassa@gmail.com.

(SVV)