Verkoop toatjespap op kerstmarkt levert 3.000 euro op voor ALS-liga

De leden van het ‘Comité ter bevordering en instandhouding van het Tieltse Patatpatrimonium’, kortweg de Papstampers, verkochten op 8, 9 en 10 december opnieuw hun vermaarde ‘toatjespap’ op de kerstmarkt. Die viel duidelijk in de smaak, want de actie leverde liefst 3.000 euro op voor het goede doel.

Kokkin Hilde Decoene en haar toatjespapfanaten zijn dankbaar voor de grote opkomst. “We verkochten honderden bordjes, samen goed voor 90 kilo aardappelen, 60 liter karnemelk en 9 kilo boter. We zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat we een mooie cheque van 3.000 euro kunnen schenken aan de ALS-Liga. We danken ook graag sponsors Grandeco, Viafrites, Moeninckhof, Puur Kip, Piadza, Shamrock en Bekafun en uiteraard ook alle mensen die toatjespap gekocht hebben.” (SV)