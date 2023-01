Verkoop toatjespap levert 2.500 euro op voor ALS-liga

De verkoop van ‘toatjespap’ op de Tieltse kerstmarkt in december heeft maar liefst 2.500 euro opgeleverd voor het goede doel.

Het standje met de toatjespap van het ‘Comité ter Bevordering en Instandhouding van Patatpatrimonium van het Tieltse, kortweg De Papstampers, bleek bijzonder populair. “Door de grote opkomst zijn we verheugd te kunnen melden dat we 2.500 euro kunnen schenken aan de ALS-liga”, aldus Hilde Decoene, die benadrukt dat ze de sponsors en de klanten dankbaar is.

Alles samen werd liefst tachtig kilo aardappelen, vijftig liter karnemelk en acht kilo boter gebruikt bij de bereiding van het oude streekgerechtje. (SV)