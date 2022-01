Verken het kerkhof van Le Bizet met Actionbound

Welke historische parels verbergen zich op de gemeentelijke kerkhoven en hoe kunnen we de jeugd opnieuw warm maken voor het behoud van het lokale patrimonium? Het zijn twee vragen waarmee de gemeentelijke kerkhovencommissie aan de slag ging. Het antwoord? Actionbound!

Het was een allesbehalve eenvoudige taak waar de commissie zich over moest buigen. “Het klopt niet dat de jeugd geen interesse meer heeft in geschiedenis. We mogen alleen niet blind zijn voor de steeds veranderende cultuur.” Chantal Bertouille, die als gemeenteraadslid het voorzitterschap van de commissie draagt, boog zich over het vraagstuk en al snel viel een aparte oplossing uit de bus.

“Waar we ons vroeger baseerden op boeken en tekeningen om de nieuwe generatie klaar te stomen, draait alles vandaag rond de smartphone. Kinderen zijn nagenoeg voortdurend connected en baseren zich op het internet om wegwijs te raken in onze maatschappij. We kunnen dan kiezen om hier tegenin te gaan of we kunnen die methode aanwenden met een educatief doel. Zo kwam Karine Deweer, die aan de slag is voor de gemeente, naar ons toe met het voorstel om ActionBound uit te proberen. ActionBound is een app waarmee je als organisator een parcours kunt uitstippelen. Via de smartphone berekent de app waar je bent en loodst je zo naar verschillende punten.”

Zoektocht

De commissie zette de app om in uniek parcours dat jongeren kennis leert maken met het kerkhof van Le Bizet. “Via hun smartphone moeten de gebruikers een bepaald punt op de begraafplaats zoeken”, gaat Chantal verder. “Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de GPS van hun telefoon. Eenmaal ze de plek hebben gevonden, krijgen ze de geschiedenis van de plaats te zien. Het is een soort van schattenzoektocht, maar dan wel eentje waar de beloning een geschiedenisles is. Het kost de gemeente niets, het kost de gebruikers niets en het parcours werd uitgestippeld met het grootste respect voor de overledenen die er liggen begraven. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ze nooit zullen worden vergeten.” (SR)