Verkeersomleiding bij Groene 62 door renovatie

In opdracht van Aquafin wordt op de Groene 62 een belangrijke renovatie uitgevoerd om de riolering te vernieuwen en de waterhuishouding in de regio te verbeteren. Het project wordt in vijf fasen opgesplitst, dit zorgt voor tijdelijke omleidingen in het verkeer, maar de uiteindelijke resultaten zullen bijdragen aan een betere infrastructuur.

Zo’n collector dient om het afvalwater tot bij een waterzuiveringsinstallatie te brengen. De collector, eigenlijk een persleiding, wordt vanbinnen helemaal vernieuwd. Het projectgebied start ter hoogte van de Vrijheidsstraat en eindigt aan het Kallaertswallegeleed. Om de werkzaamheden in deze riolering uit te kunnen voeren, werd een tijdelijke bovengrondse riolering op de Groene 62 gelegd. Dat zorgt voor een heel opvallend beeld. “Op deze manier wordt de waterhuishouding te allen tijde verzekerd”, klinkt het.

Fasegewijze werken

Om de werken vlot en veilig uit te kunnen voeren, wordt het project opgesplitst in vijf fases. De eerste fase bevindt zich tussen de Vrijheidsstraat en de Snaaskerkestraat, de tweede fase tussen de Snaaskerkestraat en de Koolaerdstraat. Deze twee fases zullen duren tot eind april. De derde fase situeert zich tussen de Koolaerdstraat en de Nieuwpoortsesteenweg, de vierde fase betreft de renovatie van een inspectieput en tot slot zal de allerlaatste fase plaatsvinden tussen de Nieuwpoortsesteenweg en het Kallaertswallegeleed.

“De verkeersmaatregelen tijdens fase 1 en fase 2 zijn zeer beperkt. Tijdens deze fases kunnen de fietsers geen gebruik maken van de Groene 62 tussen de Vrijheidsstraat en de Koolaerdstraat. De fietsers worden omgeleid via de Snaaskerkestraat. Dit staat ter plaatse duidelijk gesignaleerd. Het gemotoriseerd verkeer ondervindt geen hinder tijdens deze werken. Kort voor de start van fase 3 zullen de hiervoor geldende verkeersmaatregelen gecommuniceerd worden.”