Verkaveling op hoek Westlaan wordt nieuwe toegangspoort naar centrum Roeselare

Op de hoek van de Westlaan en de Diksmuidsesteenweg komt een nieuwe verkaveling. Zabra Real Estate uit Drongen bouwt er 59 appartementen, verdeeld over twee gebouwen. En door de groene zone van de gebouwen w.e.s.t. A en w.e.s.t. B loopt een publiek fietspad.

Op de vroegere site Ingelbeen-Soete die in de vorige eeuw de officiële ExxonMobil-distributeur in België en Luxemburg was, komt er eindelijk schot in de zaak. Zabra Real Estate bouwt er 59 appartementen, verdeeld over twee gebouwen. “Wij zijn pas een paar jaar geleden in het verhaal verschenen”, begint Philippe Nelen, projectontwikkelaar bij Zabra. “De vorige eigenaars hebben eerst zelf geprobeerd om een vastgoedproject rond te krijgen maar hebben uiteindelijk beslist om de site aan ons te verkopen. Het is het Roeselaarse architectenbureau 3Architecten dat instaat voor ontwerp en realisatie.”

“Er komen dus twee aparte gebouwen. Het eerste gebouw w.e.s.t. A, dat tevens de inrijplaats voor de wagens wordt, heeft een ingang in de Weststraat en in dat poortgebouw komen vier appartementen. Ze liggen op de eerste en tweede verdieping en tellen elk twee slaapkamers. Het grootste gebouw w.e.s.t. B telt 55 appartementen, met een, twee of drie slaapkamers, drie penthouses en enkele kleine commerciële ruimtes die perfect geschikt zijn voor vrije beroepen. Alle appartementen hebben een groot terras gericht op het zuiden.”

“Eén element uit het industriële verleden van de site blijft behouden. De bestaande verouderde loods wordt getransformeerd naar een lichtrijk en authentiek parkeergebouw. Op het gelijkvloers komen garageboxen en op de mezzanine staanplaatsen.”

Berging met glijbaan

“Er loopt ook een publiek fietspad door de site en aan weerskanten van de twee blokken, waar ook nog een extra fietsenberging komt. Deze berging wordt geïntegreerd in een speelheuvel met een glijbaan. Zo wordt die fietsenstalling eerder een groen landschapselement dan een bouwvolume. Er komen trouwens nog meer speelelementen voor kinderen en die zullen ook publiek toegankelijk zijn.”

“Naar duurzaamheid toe springt ook de energiezuinigheid in het oog. Met een E-peil van 20 scoren de appartementen een stuk beter dan de BEN-norm van E30. Men kan dus rekenen op een zeer lage energiefactuur. Zonnepanelen leveren zonne-energie en ook de aansluiting op het Roeselaarse warmtenet MIROM is een absoluut pluspunt. Er komen aansluitingen op het warmtenet in alle appartementen. De vloerverwarming, die overal voorzien is, geeft dus ‘groene’ warmte.”

“Wij zijn nu volop bezig met de aanbestedingen en we voorzien in april 2022 van start te gaan met de werken. We hopen in het najaar 2024 klaar te zijn met deze nieuwe toegangspoort naar het stadscentrum.”