Verjaardagsfeest 150 jaar Sente schot in de roos

Sente, gelegen op een plaats waar de grenzen van de gemeenten Lendelede, Kuurne en Heule samenkomen, vierde het 150-jarig bestaan van de parochie. Voor de jubileumeditie verhuisden ze van het buurthuis ‘t Senter naar een grote feesttent op de achtergelegen weide. Het weekend startte vrijdag met een kinderdisco, gevolgd door een volkscafé. De feesteditie was een topper van formaat.

De kindernamiddag op zaterdag lokte 250 kinderen naar de feestweide. Een springkasteel, schminkstand, kindermolen, de ballonclown….: het was een kinderfeest om U tegen te zeggen.

‘s Avonds genoten liefst 850 toeschouwers in een nokvolle tent van de Nederlandse coverband The Dirty Daddies. Samen met voorprogramma van The Woodbeez werd de allereerste Sente Fashion-editie een succes.

Zondag, na de eucharistieviering, ging het jubelfeest verder met een aperitiefconcert, gevolgd door een feestmaaltijd. Tweehonderd personen genoten van de Vlaamse klassieker ‘vol-au-vent met frietjes’. In de namiddag namen 28 teams van drie personen het tegen elkaar op in het jaarlijks petanquetornooi.

Maandag valt na de seniorennamiddag, met liedjes van de Lage Landen gebracht door ‘Congé Payé’, het doek over het jubileumweekend. De organisatoren zijn alvast tevreden over het verloop en de massale opkomst. Het verjaardagsfeest van 150 jaar Sente was een schot in de roos.