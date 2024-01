Verjaardag vieren en dansen in het stedelijk zwembad

Kinderen die met hun vriendjes hun verjaardag op een originele manier willen vieren, kunnen dat in het stedelijk zwembad doen. Lekker feesten in zwembroek of zwempak, ook in de winter! Daarnaast biedt de stedelijke sportdienst een reeks waterfitness met dans aan: de stevige work-out LaBlast Splash. Op maandag 8 januari start een reeks van vijf lessen.

De jarigen mogen gratis komen zwemmen en betalen 2 euro per persoon voor hun vrienden onder de 14 jaar. Na het zwemmen kan het zaaltje in het zwembadcomplex gehuurd worden tegen 10,95 euro voor Torhoutenaren en 21,90 euro voor niet-inwoners. Zo is het mogelijk om de genodigden te trakteren op een drankje, een stukje taart en/of snoep. De stedelijke sportdienst zorgt voor de versiering. Het huren kan in gewone schoolweken op woensdag of zaterdag van 14 tot 17 uur en in de vakanties van dinsdag tot en met zaterdag.

Maar uiteraard komt het zwemmen en stoeien in het zwembad op de eerste plaats. Wie naar het feest komt, brengt zijn outfit mee om het bad in te duiken.

Dansen in het water

Vanaf maandagavond 8 januari heeft de vijfdelige reeks LaBlast Splash plaats. LaBlast is een fitnessvorm waarbij een stevige work-out gecombineerd wordt met dansen. Bij de Splash gebeurt dat in het zwembad.

“Er komen geen ingewikkelde choreografieën aan te pas”, zegt diensthoofd Sport Heidi Trio. “Wel een heel scala van eenvoudige danspassen en bewegingen uit alle mogelijke dansvormen, van jive tot disco. De enthousiaste lesgeefster Jantina Hoste zorgt voor een uurtje pit en gezelligheid in het water.”

De lessen hebben telkens op maandag plaats van 20 tot 21 uur. De prijs voor de vijf sessies samen bedraagt 30 euro. Ideaal voor wie met goede, sportieve voornemens het nieuwe jaar wil induiken. Inschrijven kan via de webshop van Torhout. (JS)

Voor alle info: 050 22 11 80, sport@torhout.be