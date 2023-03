Verjaardag van ongeneeslijk zieke Janis blijft duren: nu meet-and-greet met Niels Destadsbader

Op 14 maart werd Janis De Zitter uit Avelgem 22 jaar, wellicht één van zijn laatste verjaardagen. Hij strijdt al acht jaar tegen de neurodegeneratieve ziekte van Huntington die de zenuwcellen in de hersenen en spieren aantast. Nadat zijn zus Janna (24) een oproep lanceerde om hem wenskaarten te sturen, werd de familie vorige zaterdag uitgenodigd naar het optreden van Niels Destadsbader in De Panne

Intussen heeft het verzorgingscentrum Pamele in Kortrijk er al meer dan 1.500 verjaardagskaarten ontvangen, zelfs uit Spanje en Californië, maar daar bleef het niet bij. Janis kreeg een gesigneerd truitje van Club Brugge en een T-shirt en pet van Stoffel Vandoorne. Op 18 maart mocht hij meerijden met een Rally BMW van Blue Racing Team te Dadizele en afgelopen zaterdag werd de familie uitgenodigd naar het optreden van Niels Destadsbader in De Panne.

“Ervoor was een meet-and-greet gepland met Niels. Janis had een superleuk, oppeppend en West-Vlaams gesprek met hem, een heel toffe kerel. Janis voelde zich op zijn gemak”, vertelt een gelukkige mama Annabel Forêt (45).

Daarna mocht de hele familie naar de theatershow van Niels waar Janis uit volle borst meezong en met hulp van zijn mama meezwaaide met zijn armen. “Op het einde draaide Niels zich speciaal nog eens om om naar onze topper te zwaaien, de duim omhoog en een good luck-zoen te werpen. We waren er allemaal van gepakt en willen daarom Niels nog eens speciaal bedanken voor deze avond en natuurlijk ook zijn broer Kevin voor de vlotte en warme communicatie naar ons toe.”

Club Brugge

De hele familie mag op vrijdag 7 april de opwarming en de match van Club Brugge bijwonen, de favoriete voetbalploeg van Janis. Erna volgt er nog een meet-and-greet met de spelers. Op 15 april gaat het gezin dankzij Dries Dumoulin als vipgasten naar GR8 International Car Show in Kortrijk Xpo.

“Het is een verjaardag om te koesteren en nooit meer te vergeten. We maken prachtige ervaringen mee door de zoveel warme harten in West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Volgend jaar hopen we nog eens zijn verjaardag te kunnen vieren, maar we maken geen toekomstplannen meer. We leven van dag tot dag en alles wat we hem kunnen geven, geven we”, besluit Annabel.