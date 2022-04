Verhuring gemeenschapszaal de Kwelle loopt mis: “Chiro treft geen schuld bij dit incident”

Het weekend van 9 en 10 april is de organisatie van de activiteiten in de Kwelle misgelopen. De zaterdag was er een fuif van de Chiro, de zondag een babyborrel. Toen de huurders de zondagmorgen de zaal wilden klaarzetten, was die nog niet schoongemaakt. De jeugdvereniging wordt in dit alles ietwat scheef bekeken, maar burgemeester Gerard Liefooghe weerlegt de kritiek.

In normale tijden – zonder corona dus – is gemeenschapszaal de Kwelle een druk gesolliciteerde zaal. Verenigingen houden er vergaderingen en eetfestijnen, de gemeente zelf organiseert er optredens en andere evenementen en ook voor privéfeesten kunnen burgers er terecht. Het gemeentebestuur staat in de Kwelle ook kleinere fuiven van jeugdverenigingen toe. Dat alles is voor Alveringemse gebruikers ofwel gratis, ofwel aan democratische prijzen.

De Kwelle heeft een comité dat de zaal beheert: de vele reservaties, het ontvangen van de huurders, het bijhouden van het drankverbruik en aanvullen van de stock, het nazicht van de zaal na gebruik enzovoort.

De reservaties komen in eerste instantie bij Kurt de Ruyter terecht, Johan Herreman is voorzitter en allround-medewerker, Egide Niville ondervoorzitter en plichtsbewuste werker op het terrein. Zij worden in hun taken bijgestaan door het echtpaar Noël Booghs en Roos Bruneel.

Opkuis na de fuif

Tijdens het weekend van 9 en 10 april liep het verhuur van de Kwelle mis. Op zaterdagavond stond de jaarlijkse Destination fuif van de Alveringemse Chiro geboekt. Zij hadden van het gemeentebestuur toelating om tot 5 uur te fuiven. De fuif verliep correct en er waren geen problemen. Daags nadien stond er een babyborrel op de agenda.

Toen die mensen de zondagmorgen zoals afgesproken met het zaalcomité om 8 uur aankwamen, was de grote opkuis van de fuif – een enorm werk – nog volop aan de gang. De organisatoren van de babyborrel konden er aan niks beginnen en gingen opnieuw naar huis.

Een fuif en privéfeest in één en hetzelfde weekend is van het goede te veel

Toen ze om 9 uur terugkwamen, was de zaal volgens de betrokkenen al properder, maar ze vertelden ons wel dat ze nog altijd op volle afvalcontainers moesten kijken en dat ze nog bevuilde toiletten en braaksel hebben opgekuist. “Dit was niet hoe wij de Kwelle hadden voorgesteld”, reageert de bewuste familie.

Dubbele boeking

Het gebeuren was nadien een gespreksonderwerp in het dorp en kwatongen viseerden de jeugdvereniging voor het foutlopen van het feestweekend, wat de hoofdleiding zeer onprettig vond.

Burgemeester Liefooghe reageert formeel: “De betrokken jeugdvereniging is verantwoordelijk voor de organisatie van de fuif, maar niet voor de verhuur van de Kwelle”, stelt hij. “Dat is de verantwoordelijkheid van het zaalcomité. De Chiro heeft dus niets te maken met dit incident.”

“De reden dat het is misgelopen, is simpel. Het zaalcomité heeft een dubbele boeking aanvaard. Je kan toch niet verwachten dat als er tot 5 uur gefuifd mag worden, tegen 8 uur alles spic en span is. Ik waardeer het werk van het zaalcomité, maar een fuif en een privéfeest in één en hetzelfde weekend is van het goede te veel en mag niet meer gepland worden. Dit incident is geen structureel probleem en ik ga ervan uit dat dit niet meer voorvalt.”

Wie voorrang geven?

Het zaalcomité is voorts van mening dat fuiven niet thuishoren in een mooie zaal als de Kwelle, maar daarin verschillen ze dus van het schepencollege die dat anders ziet en het beleid bepaalt.

“Het eerste wat ik als voorzitter heb laten doen, is vorig jaar de hele zaal laten schilderen”, zegt Johan Herreman. “Maar in de bar zijn de muren al weer flink bespetterd. Mijn taak is zorgen voor de zaal alsof het mijn eigendom is hé. En wie moet je voorrang geven bij de reservaties? Babyborrels worden tot zes maanden op voorhand aangevraagd, een communie soms al een jaar op voorhand. Het is niet altijd simpel.”

Egide Niville van het zaalcomité heeft zeker begrip voor de jongeren. “De fuifgangers hebben niets kapot gemaakt! Dat was vroeger soms anders toen men op de radiatoren stond te dansen! Ze zijn ’s morgens tegen de klok beginnen kuisen. Er kan hen niets verweten worden. En wat de aanvragers van de babyborrel betreft: zij hebben van ons een financiële compensatie gekregen, wat niet meer dan normaal is.”