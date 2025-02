Verhuist herstelde kikker van park naar symbolische nieuwe stek? Gemeente en ontwerper zijn alvast voorstander

Sinds 2002 worden bezoekers van het park in Wevelgem verwelkomd door de kikker. Echter, sinds november is het beeldhouwwerk verdwenen uit de vijver voor restauratie. Binnenkort keert hij terug, maar dat zou maar voor enkele jaren kunnen zijn. Er zijn plannen om het beeld op een nieuwe, symbolische plaats te stallen.

“Aangekocht in 2002 naar aanleiding van Wevelgem 800, het kikkerfeest. Anno ’02 (2002) werkte rond de verstedelijking van Wevelgem, het sociale en de natuur als verbinding tussen de mens beklemtonen”, staat te lezen op de website van de gemeente Wevelgem over De Kikker.

Restauratie

Met hoofdletter, want in deze contreien is er wellicht geen kikker bekender dan degene die zweeft boven de vijver van de gemeentelijke hovingen. Bezoekers moeten het echter al een tijdje stellen zonder het beeldhouwwerk van Kris Seynhaeve en Karl Verschuere. Het beeld kwam in november vorig jaar namelijk onder een omgewaaide boom terecht en moest worden gerestaureerd.

De schade was enorm, maar dankzij kunstenaar Bert Vanwynsberghe uit Kortrijk werd de kikker opnieuw in ere hersteld. Intussen is het beeld herschilderd en zo goed als nieuw. Binnenkort kan hij weer zijn plaats innemen op zijn vertrouwde stek. “We willen er een activiteit aan koppelen, een soort kikkerfeest of zo. De ideeën zijn alvast aan het borrelen”, weet burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Leiebrug

Hij benadrukt hoe mooi de kikker daar staat in het park, al speelt het gemeentebestuur ook met het idee om het beeld op een andere plaats te posteren. “Het zou namelijk niet misstaan aan de nieuwe Leiebrug. We hadden al contact daarover en het zou daar een nieuwe plaats kunnen krijgen. Dat zou echter nog enkele jaren kunnen duren, gezien de werken daar nog moeten aanvatten.”

Vreemd is het niet, want het oorspronkelijk idee was om de twee kikkers op de huidige brug tussen Wevelgem en Lauwe te plaatsen. Dat voorstel ging echter niet door, omdat er ook in 2002 al sprake was van het verhogen van de brug. Bovendien zou de verhuizing nu nog extra symboliek hebben. “Ontwerper Kris Seynhaeve maakte het beeld toen hij nog in Wevelgem woonde, intussen is hij verhuisd naar Lauwe. Hoe mooi zou het zijn dat de kikker over de grens van beide gemeenten waakt?” (JDr)