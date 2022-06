Verharden moet in Torhout plaats maken voor ontharden

Torhout geeft bewoners in bepaalde omstandigheden nog altijd een stedelijke verhardingspremie, maar die is compleet voorbijgestreefd. Dus vroeg raadslid Bavo Parmentier (Groen) om hem te schrappen en er een onthardingspremie van te maken. Schepen van Leefmilieu Elise Desmet (CD&V) had daar oren naar.

“We willen met Groen dat jullie de bestaande premie verticaal klasseren”, zei Bavo. “Ontharding is de weg die we moeten gaan. Ontharding van verharde oppervlakten leidt tot minder wateroverlast, meer biodiversiteit en noem maar op.”

Kiezen voor een karrenspoor

“Het subsidiereglement voor het verharden van privétoegangswegen dateert van 2008 en is absoluut niet meer van deze tijd”, beaamde de schepen. “We zullen de premie zo snel mogelijk hervormen. In eerste instantie denken we aan het afschaffen van het huidige reglement en te streven naar een premie voor wie kiest voor een een zogenoemd karrenspoor in plaats van asfalt. We willen asfalt en beton liever vervangen door zachtere, waterdoordringende materialen. We zullen ons licht even opsteken bij de momenteel nog weinige gemeenten die een onthardingspremie geven.”