Verhalenbus strijkt neer op parking van de bibliotheek van Oostkamp

Woensdag parkeerde de verhalenbus van Ann Vandenbossche op de parking van de bibliotheek van Oostkamp. De bezoeker of voorbijgangers kunnen rond de bus genieten van een mooi verhaal of een gedicht en zich laten verwennen met een heerlijke tas soep.

De verhalenbus blijft er staan tot en met vrijdag 17 december telkens van 16 tot 20 uur. Uitbaatster Ann Vandenbossche nodigt bezoekers en voorbijgangers uit om voor een vrije bijdrage een soepje te nuttigen en ondertussen te luisteren naar een warm gedicht of een kortverhaal, afhankelijk van de tijd die ze hebben.

Warmste Week

De gedichten en verhalen zijn geschikt voor jong en oud. Voor heel jonge kinderen zijn er aangepaste gedichten. Na het gedicht of verhaal wordt gevraagd om enkele woorden, gedachten, gevoelens of wensen achter te laten op papier. Hiermee maakt Ann een gedicht of een kortverhaal dat op zijn beurt het begin is van een langer verbindend project, waarbij ze de kracht van Warme ontmoetingen onderzoekt.

De verhalenbus staat aan de bibliotheek, in de Kapellestraat 19 in Oostkamp. De opbrengst van dit initiatief is ten voordele van de Warmste Week.

(GST)