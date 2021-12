Verhalen uit de ondergrond in Gruuthusemuseum

In het Gruuthusemuseum in Brugge opent donderdag 9 december de tentoonstelling “Verhalen uit de ondergrond” die de bezoeker terugvoert naar het jaar 1000. Speciaal om deze vaak onderbelichte periode onder de aandacht te brengen, wordt een zegelstempel van de Vlaamse graaf Boudewijn IV of Boudewijn met de Baard geëxposeerd, een absoluut topstuk dat thans in Denemarken wordt bewaard.

“Het is niet eenvoudig om overblijfselen van circa het jaar 1000 te vinden én correct te identificeren”, aldus Elviera Velghe, directeur Publiek en Tentoonstellingen Musea Brugge. “Toch hebben opgravingen, zoals aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, heel wat sporen uit die periode blootgelegd. Daarnaast toont de expo belangrijkste archeologische sites in en rond Brugge en brengt hij een belangrijke collectie vondsten uit de regio samen.”

“Om de vele verhalen op de tentoonstelling extra te duiden werd een beroep gedaan op team van archeologen en historici”, beklemtoont voorzitter van Raakvlak, Pascal Ennaert. Vondsten die aan bod komen, zijn walvisbot, schaatsen, juwelen en een berenschedel.

De tentoonstelling in het Gruuthusemuseum is te bezoeken tot 27 oktober 2023. (CW)