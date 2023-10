Verhaal van speedwaycircuit CAMSO afgesloten met vertoning van documentaire ‘Banger Bloodline’

Het doek is finaal gevallen voor CAMSO. Het enige speedwaycircuit dat het land nog rijk was, opende zaterdagavond voor een laatste keer de deuren. Tijdens die opening werd er niet met de wagens gereden maar kon iedereen komen kijken naar Banger Bloodline. De documentaire vertelt het verhaal van dit unieke stukje autosportgeschiedenis.

Gierende banden, het geluid van scheurend koetswerk en een bonte verzameling van bizar gekleurde wagens. Het was het succesrecept dat het CAMSO circuit van Warneton decennialang op de autosportkaart wist te zetten. Racers van over de gehele wereld kwamen maandelijks naar de grensgemeente om er deel te nemen aan disciplines zoals Bangers, Private Cars of Total Bangers. Enkele jaren geleden pakten echter donkere wolken zich samen boven het circuit, het enige nog bestaande in België en de deuren gingen op slot. Een gebrek aan overnemers, een politiek gekibbel en een eindeloze lijst aan investeringen werden meteen het genadeschot voor de racebaan.

“Voor het realiseren van mijn documentaire heb ik jarenlang zowel chauffeurs als hun families gevolgd”, vertelt Julien Henry. De filmmaker toonde zaterdag op het circuit, voor het eerst, zijn documentaire ‘Banger Bloodline’ aan het grote publiek. “Het is een aparte wereld waar men een compleet andere kijk heeft op competitie en groepsgeest. Je wint er punten voor je prestaties maar ook voor de mooiste botsingen. Wanneer iemand zijn wagen compleet tot gort is gereden, zullen andere deelnemers te midden de piste kijken hoe ze hun concurrent terug op weg kunnen helpen. Het is moeilijk in te beelden dat zoiets überhaupt kan bestaan.”

Tijdens de voorstelling waren ook heel wat Vlamingen present. Zij trokken evenement na evenement massaal naar Waasten om er deel te nemen en te kijken. Zo was ook Tony Spinnewijn er een graag geziene gast, die er meer dan eens op het podium stond. “Doet het pijn om hier aanwezig te zijn? Natuurlijk want dit is uiteindelijk het einde van een sport in België. Was het onverwacht? Dat weer niet want ergens hadden we het allemaal wel zien aankomen. CAMSO is één van de weinige circuits in Europa die zo lang stand heeft gehouden.”