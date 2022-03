Verhaal over pesten verbindt alle deelgemeenten van Jabbeke: Een uitstap voor jong en oud met als bonus een geheime website

Op initiatief van de lokale raad voor economie is er tot 17 april een verhalenwandeling annex fietstocht. 25 panelen met tekst en een mooie tekening staan langs handelszaken doorheen de vijf Jabbeekse deelgemeenten. Onno van Gelder schreef het verhaal (over pesten), Henk Devynck voorzag het van beelden. Voer voor meer dan één uitstap, en voor een goed gesprek tussen jong en oud.

Kapper Karel Hoffman ontpopte zich tijdens de eerste lockdown tot een fervent wandelaar. Toen leerde hij ook de verhalenwandeling van Onno van Gelder in Veurne kennen. “Dat was een sprookje, dus vooral voor kinderen bestemd. Hier is het een verhalenwandeling voor jong en oud, maar het thema is pesten. We willen met dit initiatief de Jabbekenaars iets literairs aanbieden, maar uiteraard ook tegelijkertijd steun verlenen aan onze handelaars na deze pandemie”, vertelt Karel.

“De lokale raad voor economie zag dit voorstel onmiddellijk zitten. En gelukkig kunnen we rekenen op de steun van de gemeente. We hopen immers niet alleen de Jabbekenaar te bereiken, ook de dagjestoerist”, zegt Patrick Blomme van de lokale raad voor economie.

Terminus Maskobos

“De verhalenwandeling ‘Annie Zwannie en het gouden ei’ verbindt mensen tegen pesten. Het traject start aan het vrijetijdscentrum van Jabbeke en doet de vijf deelgemeenten aan. Aan het vrijetijdscentrum staat het eerste van de 25 panelen die over het gehele grondgebied verspreid staan aan de handelszaken. Daarnaast zijn er panelen te vinden bij handelszaken in Snellegem, Varsenare, Stalhille, Jabbeke en Zerkegem. Het laatste paneel staat in het Maskobos, waar het traject stopt. Een flyer vind je in het vrijetijdscentrum, maar die staat straks ook op de website van de gemeente. Onderweg is alles met pijltjes aangeduid, bij terminus Maskobos is er een bewegwijzering naar de start aan het vrijetijdscentrum. Op elk paneel staat een episode van het door Onno van Gelder geschreven verhaal, dat gaat over vriendschap en de strijd tegen pesten. De hoofdpersonages zijn Annie en Jeroen, een groot meisje en een kleinere jongen uit het zesde leerjaar. Annie wordt gepest en Jeroen verdedigt haar. Samen gaan ze op zoek naar het gouden ei.”

Bij lokale handelaars vind je letters waarmee je een sleutelzin moet zien te vormen

Het verhaal werd speciaal voor Jabbeke geschreven en speelt zich daar ook af. Oostendenaar Onno van Gelder, auteur van verschillende boeken en ook van het sprookjesverhaal in Veurne, verkende samen met Karel Hoffman de Jabbeekse deelgemeenten. Zo sluipen er flink wat locaties uit Jabbeke in het verhaal.

“Het verhaal is door alle leeftijden te smaken en brengt verschillende generaties samen. Het maakt het onderwerp pesten bespreekbaar en op de fietstocht of wandeling kan het een gesprek op gang brengen dat louterend werkt. De borden bevatten niet alleen een tekstgedeelte, maar kregen ook elk een mooi beeld mee. Deze illustraties zijn gemaakt door Henk Devynck, die les geeft aan de plaatselijke kunstkring Fresnara. Hij gaf beeld aan de hoofdpersonages en dat bevordert de betrokkenheid van de lezers.”

Paaseierenraap

Aan de verhalenwandeling wordt ook een zoektocht gekoppeld. Onderweg zullen er letters te vinden zijn bij lokale handelaars. Met die letters kan een zin worden gemaakt, die de deelnemers toegang geeft tot een geheime website. Dit spelelement maakt dat het voor kinderen nog plezanter is om de tocht te ondernemen. Op de website kan men zich dan inschrijven voor een paaseierenraap. Op paasmaandag 18 april houdt de lokale raad voor economie en de gemeente een paaseierenraap in het Maskobos. 150 kinderen kunnen dan op zoek gaan naar paaseieren en hun mandje vullen met chocolade. (PA)

Totale afstand: 28 kilometer. Te voet in stukjes, of met de fiets, of met de auto. www.jabbeke.be/link/verhalentocht.