Vergunning voor het aanleggen van drie extra padelvelden: Eerste internationale padeltoernooi in juli

De omgevingsvergunning voor het aanleggen van drie extra padelvelden, inclusief omgevingswerken, is verleend. “Zo kunnen die extra terreinen nog op tijd worden aangelegd tegen begin juli, want van 11 tot 17 juli krijgt onze gemeente de primeur om het allereerste internationale padeltoernooi te organiseren”, zegt schepen van Sport Dirk Dawyndt.

“Er zijn er maar twee in België, en we krijgen de steun van de FIP, de Internationale Padelfederatie! Dan zullen we één centercourt hebben op het Theaterplein en vier velden op de club. Het gaat om een toernooi voor de 45 best geklasseerde mannen en de 30 best geklasseerde vrouwen. En er is ook nog een jeugdtoernooi. Dit is niet alleen een primeur voor ons, maar ook een unieke gelegenheid om de padelsport te promoten!”, zegt Dirk Dawyndt.

Oppositiepartij Koksijde Vooruit had toch enkele bedenkingen bij deze ‘primeur’. “Of dit bij ‘hoogdringendheid’ moest worden goedgekeurd betwijfel ik”, zegt raadslid Alain De Coster. “Er zijn voor dit internationale toernooi vier terreinen met uitloop vereist, en enkel de centercourt met uitloop zou nodig zijn omdat alleen daar wordt gebroadcast. De FIP organiseert vier types padeltoernooien: de laagste categorie is ‘Promotion’, dan volgt ‘Rise’, ‘Star’ en het hoogste niveau is ‘Gold’. Koksijde valt onder ‘Rise’.”

Overdekte padelterreinen zouden een meerwaarde betekenen

Elwin Van Herck, fractieleider Koksijde Vooruit, waarschuwt voor een verzadiging aan open padelvelden: “Wij hebben al eerder gepleit voor overdekte padelterreinen, want dat zou pas een echte meerwaarde betekenen! Dat betekent dat toernooien dan altijd kunnen doorgaan. Daarmee kunnen we ook spelers van buiten Koksijde aantrekken, want hier kunnen ze altijd spelen, en ook jeugdtrainingen zouden altijd kunnen plaatsvinden. Momenteel trekken sommige padelspelers zelfs naar Duinkerke om daar overdekt te kunnen spelen, want hier in de ruime regio is geen enkel overdekt terrein.”

Stevig kostenplaatje

N-VA-raadslid Sander Loones fronst ook de wenkbrauwen bij de kostprijs van 360.000 euro: “Dat kan volgens mij voor minder dan de helft! En misschien moeten we het voorstel van Alain De Coster van pop-upterreinen ook overwegen…” Burgemeester Marc Vanden Bussche nuanceert dat de kostprijs het hele plaatje omvat, inclusief de omgeving, en dat de keuze om de open ruimte te bewaren toch ook wel belangrijk is. Schepen Dawyndt voegt eraan toe: “De omgevingsvergunning is nu verleend, dat kunnen we niet zomaar veranderen om overdekte velden aan te leggen, maar dat zullen we zeker overwegen voor de toekomst. Fundamenteel is nu dat dit toernooi kan doorgaan. Het zal hier deze zomer drie tot vier weken volle bak zijn, met het tennistoernooi erna!”